«Победила демократия». Эрдоган выступил с победной речью после оглашения результатов президентских выборов 29 мая, 08:31 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который снова победил на президентских выборах, заявил, что в стране «победила демократия», а в мире меняется «баланс сил».

Об этом сообщает Anadolu.

«Мы уважаем волю избирателей, также как делали это на всех предыдущих выборах. Победили не только мы. Победила Турция, победила демократия! На выборах 28 мая — не было проигравших, победил весь 85 млн народ Турции. Настало время для единства и сплочения во имя национальных целей и идей», — сказал Эрдоган.

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По его словам, на пути развития Турции периодически формировались проблемы — с тем, чтобы ослабить страну.

«Сегодня — мы объявляем о старте процесса, который позволит реализовать цели, озвученные бывшим президентом Тургутом Озалом и экс-премьером Неджметтином Эрбаканом. Все вызовы и проблемы, с которыми сталкивалась Турция в последние десять лет, создавались с единственной целью — не допустить сегодняшнего дня», — сказал он.

Эрдоган заявил, что «баланс сил в мире меняется, и на этом фоне Турция предстанет совершенно иной страной — более сильной и авторитетной».

«Мы усилим борьбу с угрозами национальной безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом у южных границ Турции», — сказал он.



Главным приоритетом для властей Турции, по его словам, останется устранение последствий землетрясений 6 февраля, восстановление зоны бедствия.

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».

В то же время, он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».