Через три месяца после землетрясения. Эрдоган заявил, что не будет отменять выборы: состоятся вовремя 1 марта, 13:42 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в его стране состоятся 14 мая. Это произойдет чуть более чем через три месяца после разрушительного землетрясения, которое унесло жизни более 50 тысяч человек в Турции.

Об этом сообщает Reuters.

«Эта нация сделает все необходимое 14 мая, с божьей помощью», — сказал Эрдоган.

После землетрясений появились сообщения, что предположительно президентские и парламентские выборы придется перенести или провести, как планировалось ранее — 18 июня. В частности, один из чиновников заявил, что трагедия создала серьезные трудности для проведения выборов в мае.

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До смертельной катастрофы популярность турецкого лидера была подорвана резким ростом стоимости жизни и падением курса лиры. Сейчас раздаются сомнения в способности избирательных органов подготовиться и обеспечить логистику для голосования людей. В частности, пострадавших в зоне землетрясения.

По последним данным Турции и Сирии, число погибших в результате землетрясений, поразивших обе страны в понедельник, 6 февраля, превысило 50 тысяч человек.

В общей сложности в Турции от землетрясений пострадали около 20 миллионов человек, а в Сирии, по оценкам ООН, — 8,8 миллиона.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность выше скорости.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь была предложена десятками стран.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.