После слухов о сердечном приступе. Эрдоган впервые появился на публике, где произнес получасовую речь 29 апреля, 18:52 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 29 апреля, появился на публичном мероприятии впервые с тех пор, как ему стало плохо во время телеинтервью во вторник, 25 апреля.

Об этом сообщает Anadolu.

Глава государства вместе со своей семьей и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest-2023 на территории аэропорта Ататюрк в Стамбуле.

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Эрдоган выступил на главном технологическом мероприятии страны и объявил имена первых турецких космонавтов, которых отправят в космос в последнем квартале этого года.

В 2018 году Турция создала космическое агентство, а в 2019 году объявила о космической программе страны, а также о космической миссии с экипажем.

Первым турецким космонавтом на МКС станет пилот ВВС Турции Альпер Гезеравчи, в то время системный инженер турецкого производителя ракет Roketsan Туву Чихангир Атасевер был избран в качестве резервного кандидата.

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На опубликованном в Сети видео видно, что турецкий лидер передвигался в помещении под руку с президентом Азербайджана. Это может свидетельствовать о его ослабленном здоровье после внезапной болезни.

25 апреля Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего он прервал интервью. С тех пор президент Турции не появлялся на публике, сообщив, что по рекомендации врачей отменил все публичные мероприятия и будет отдыхать дома.

Местные СМИ сообщали, что Эрдоган пережил сердечный приступ. Его пресс-секретарь назвал эти слухи безосновательными. Сам Эрдоган утверждал, что заболел желудочным гриппом.

21 апреля 69-летний Эрдоган официально снова выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Эту должность он занимает с 2014 года.