Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани перед участием в саммите мировых лидеров по вопросам сектора Газа, Египет, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони на саммите по вопросам сектора Газа в Египте сказал, что она должна бросить курить.

Соответствующее видео опубликовал корреспондент турецкого телеканала TRT World Эндрю Хопкинс в понедельник, 13 октября.

Эрдоган сказал Джорджии Мелони через переводчика, что она хорошо выглядит, однако он должен заставить ее бросить курить.

Итальянский премьер, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, которые стояли рядом, посмеялись над шутливым предложением Эрдогана.

«Я знаю, я знаю», — ответила Мелони.

Президент Турции известен своей жесткой политикой в отношении курения. В 2009 году в Турции начал действовать запрет на курение табака в общественных местах. В 2020 году Министерство внутренних дел страны в рамках предотвращения распространения коронавируса запретило курение в наиболее людных местах, в частности на проспектах, улицах, остановках общественного транспорта. Также было запрещено коллективное курение на рабочих местах.