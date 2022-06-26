Эрдоган поддержал возврат смертной казни в Турции

26 июня, 05:29
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в стране могут вернуть смертную казнь.

Об этом сообщает Reuters.

Заявление о возврате смертной казни Эрдоган сделал говоря о лесных пожарах. Президент считает, что для того, кто поджог лес приговор должен быть «устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор».

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«Комментарии президента являются для нас инструкциями. Мы начали работать над этим как министерство», — заявил глава Минюста.

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В Министерстве лесного хозяйства Турции подчеркнули, что 88% пожаров возникают из-за действий людей.

Смертная казнь была отменена в Турции в 2004 году.

https://www.youtube.com/watch?v=SFL5rnG0AHw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Турция Смертная казнь Реджеп Тайип Эрдоган

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