Эрдоган поддержал возврат смертной казни в Турции 26 июня, 05:29 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в стране могут вернуть смертную казнь.



Об этом сообщает Reuters.



Заявление о возврате смертной казни Эрдоган сделал говоря о лесных пожарах. Президент считает, что для того, кто поджог лес приговор должен быть «устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор».



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«Комментарии президента являются для нас инструкциями. Мы начали работать над этим как министерство», — заявил глава Минюста.

В Министерстве лесного хозяйства Турции подчеркнули, что 88% пожаров возникают из-за действий людей.

Смертная казнь была отменена в Турции в 2004 году.

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