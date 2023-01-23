Эрдоган сообщил, что парламентские и президентские выборы в Турции состоятся месяцем ранее 23 января, 00:27 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламентские и президентские выборы состоятся 14 мая.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее планировалось, что выборы в Турции пройдут 18 июня, однако правящая партия считает, что лучше провести выборы не во время туристического сезона.

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Эрдоган объявил дату выборов на встрече с молодежью в провинции Бурса.

"Я благодарен Богу, что мы будем идти бок о бок с вами, наша молодежь, которая впервые голосует, на выборах, которые состоятся 14 мая", - заявил Эрдоган.

В декабре прошлого года Эрдоган намекнул, что в следующем году в последний раз будет участвовать в выборах.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого он также 11 лет был премьер-министром страны. Следующие выборы президента пройдут в стране вместе с парламентскими 18 июня 2023 года.

