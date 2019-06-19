Экс-президент Египта был убит — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что экс-президент Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда в Каире, был убит.
Об этом сообщает AFP.
«Мухаммед Мурси в течение 20 минут лежал в зале суда, и никто не оказал ему помощи. Мурси был убит, он умер не от естественных причин», — заявил Эрдоган.
Он призвал Организацию исламского сотрудничества предпринять шаги в ответ на гибель Мурси.
Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания 17 июня в Каире, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.
После смерти Мурси в Египте объявили чрезвычайное положение.
По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.
Он был спешно похоронен утром 18 июня в Каире.
Мухаммед Мурси был свергнут 2013 года в результате военного переворота и все последующие годы он содержался в тюрьме.