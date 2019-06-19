Экс-президент Египта был убит — Эрдоган Вчера, 16:40 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Мухаммед Мурси умер в зале суда Анадолу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что экс-президент Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда в Каире, был убит.

Об этом сообщает AFP.

«Мухаммед Мурси в течение 20 минут лежал в зале суда, и никто не оказал ему помощи. Мурси был убит, он умер не от естественных причин», — заявил Эрдоган.

Он призвал Организацию исламского сотрудничества предпринять шаги в ответ на гибель Мурси.

Напомним, экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси стало плохо во время судебного заседания 17 июня в Каире, спустя короткое время врачи констатировали его смерть.

После смерти Мурси в Египте объявили чрезвычайное положение.

По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Он был спешно похоронен утром 18 июня в Каире.

Мухаммед Мурси был свергнут 2013 года в результате военного переворота и все последующие годы он содержался в тюрьме.