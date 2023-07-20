Большая игра Эрдогана. Как и почему президент Турции ошеломил Россию внезапными шагами в поддержку Украины и навстречу Западу 20 июля, 07:33 Сюжет NV Премиум Реджеп Эрдоган за считанные дни озвучил ряд решений и шагов, которые озадачили Москву (Фото:REUTERS/Какпер Пемпель)

Волна проукраинских и прозападных жестов со стороны Турции и ее президента Реджепа Эрдогана стала одним из недавних — и неожиданных для России — последствий ее вторжения в Украину.

Еще недавно российский диктатор Владимир Путин называл Реджепа Эрдогана «дорогим другом», поздравляя его с победой на президентских выборах. Однако теперь под вопросом оказался даже визит Путина в Турцию: Эрдоган утверждает, что диктатор намеревался приехать в августе, однако Кремль пока не подтверждает ни одну из дат.

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