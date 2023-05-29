Победа Эрдогана. Как общество Турции раскололось пополам и какие потрясения ждут страну теперь — отвечает дипломат 29 мая, 17:05 NV Премиум Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют его победу во втором туре выборов, Анкара, 29 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Руслан Осипенко, дипломат, эксперт-международник, рассказал в эфире Radio NV, как президентские выборы в Турции и победа на них Реджепа Эрдогана в долгосрочной перспективе спровоцирует потрясения для республики и чего стоит ожидать в ближайшее время.

— Давайте попробуем проанализировать последствия для Украины выборов в Турции. Президент Эрдоган остается на следующий президентский срок. Его уже поздравил, в том числе и президент Зеленский. Как изменится или что нам ожидать теперь от турецкой политики?

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— Больших изменений не произойдет, потому что мы уже примерно видели, какие шаги делает Турция по отношению к Украине и Украина по отношению к Турции. Наши экономики дополняют друг друга. У нас есть кооперация в военно-промышленном комплексе. Есть понимание между руководителями нашего государства. И поэтому, я думаю, больших изменений не произойдет. Вот для Турции произойдут большие изменения, потому что она фактически выбрала модель президентской власти такой централизованной. И события, которые происходили в 2016 году — и попытка переворота — говорили о том, что общество не совсем согласно с той моделью, по которой Турция движется сейчас.