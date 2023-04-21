Эрдоган в преддверии выборов пообещал жителям Турции бесплатный газ 21 апреля, 14:10 Эрдоган сделал заявление после открытия добычи газа (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал населению бесплатный газ за несколько недель до парламентских и президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

В честь открытия добычи газа на месторождении Сакарья Эрдоган заявил, что в течение месяца жители Турции не будут платить за газ. Это сохранит каждой семье примерно 32 доллара.

Видео дня

Президент также отметил, что в течение года жители Турции не будут платить за газ, который используется для приготовления пищи и подогрева воды. Каждое домохозяйство сэкономит около 77 долларов за один год.

Турецкая госкомпания Turkish Petroleum Corp. в четверг приступила к добыче природного газа на большом глубоководном месторождении Сакарья в Черном море.

В целом, по оценкам Turkish Petroleum, в Черном море было обнаружено до 710 млрд куб. м природного газа. Большинство приходится на месторождение Сакарья.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что запасы газа на месторождении составляют 540 млрд куб. м и, пожалуй, эта цифра вырастет.

