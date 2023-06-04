Эрдоган объявил новое правительство Турции 4 июня, 00:22 Эрдоган объявил новых министров (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового кабинета министров.

Об этом сообщает Hurriyet.

Он выразил благодарность людям, которые пришли на выборы, и в частности тем, кто проголосовал за него.

«Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства», — сказал Эрдоган.

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Он отметил, что знает, какую большую ответственность на него возложили избиратели, и будет неутомимо работать несмотря на трудности и препятствия.

Эрдоган объявил новых министров Кабмина:

вице-президент: Джевдет Йылмаз;

министр юстиции: Йылмаз Тунч;

министр семьи и социальных услуг: Махинур Оздемир Гёкташ;

министр труда и социальной защиты: Ведат Ишихан;

министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки;

министр иностранных дел: Хакан Фидан;

министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар;

министр молодежи и спорта: Осман Аскин Бак;

министр казначейства и финансов: Мехмет Шимшек;

министр внутренних дел: Али Ерликая;

министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой;

министр национального образования: Юсуф Текин;

министр национальной обороны: Яшар Гюлер;

министр здравоохранения: Фахреттин Коджа;

министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир;

министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмакли;

министр торговли: Омер Болат;

министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу.

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».

В то же время он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».