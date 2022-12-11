Эрдоган намекнул, что в следующем году последний раз будет баллотироваться в президенты 11 декабря, 06:42 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что в следующем году в последний раз будет участвовать в выборах.

Об этом сообщает Euronews.

"Надеюсь, в 2023 году мы приступим к строительству турецкого века с той силой, которую мы получим от поддержки нашего народа в последний раз от нашего имени", - заявил Эрдоган.

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Президент подчеркнул, что готов "передать это священное знамя молодежи".

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого он 11 лет был премьер-министром страны. Следующие выборы президента пройдут в стране вместе с парламентскими 18 июня 2023 года.