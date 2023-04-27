«Безосновательные заявления». Спикер Эрдогана опроверг информацию об инфаркте у президента
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
Слухи о том, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошел инфаркт безосновательны, заявил руководитель его пресс-службы Фахреттин Алтун.
«Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента», — написал он в Twitter.
По его словам, в четверг, 27 апреля Эрдоган по видеосвязи примет участие в открытии атомной электростанции.
«Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ — со своим лидером и Эрдоган, и его партия направляются к победе на выборах 14 мая», — сказал он.
Турецкие СМИ утверждают, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пережил сердечный приступ.
Эти слухи появились после того, как 25 апреля Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего он прервал интервью.
По его словам, он заболел желудочным гриппом.