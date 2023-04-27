«Безосновательные заявления». Спикер Эрдогана опроверг информацию об инфаркте у президента 27 апреля, 08:54 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Слухи о том, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошел инфаркт безосновательны, заявил руководитель его пресс-службы Фахреттин Алтун.

«Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента», — написал он в Twitter.

По его словам, в четверг, 27 апреля Эрдоган по видеосвязи примет участие в открытии атомной электростанции.

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«Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ — со своим лидером и Эрдоган, и его партия направляются к победе на выборах 14 мая», — сказал он.

Турецкие СМИ утверждают, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пережил сердечный приступ.

Эти слухи появились после того, как 25 апреля Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего он прервал интервью.

По его словам, он заболел желудочным гриппом.

