Турции исполняется 100 лет. Столетний юбилей может ознаменовать конец эпохи Эрдогана — The Economist 10 января, 11:14 Эксклюзив NV По мнению корреспондента The Economist в Турции Петра Залевского, на следующих выборах Реджеп Тайип Эрдоган может потерять пост президента Турции (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Корреспондент The Economist в Турции Петр Залевский рассказывает о самых сложных президентских выборах в карьере Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пройдут в июне 2023 года.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



2023 року сучасна держава, що її Кемаль Ататюрк зібрав з останків Османської імперії, святкує свій 100-й день народження. Атмосфера навряд чи буде святковою. У 2010 році авторитарний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зобов’язався до 2023 року наростити ВВП до $2 трлн і зробити економіку країни однією із десяти найбільших у світі. Але натомість країна, виснажена 80-відсотковою інфляцією і слабкою валютою (обидва фактори значною мірою є результатом політики самого Ердогана), застрягла на 19-му місці. У доларовому еквіваленті ВВП фактично впав: із $957 млрд у 2013 році до $815 млрд у 2021-му.

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