Новая система въезда в ЕС заработает с октября 2025 года — что изменится
Государства-члены ЕС начнут постепенное внедрение новой системы въезда (Фото: twitter.com/Straz_Graniczna)
С 12 октября 2025 года страны Евросоюза начнут постепенно внедрять новую систему въезда — Entry/Exit System (EES). Об этом в среду, 30 июля, сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.
Система в цифровом формате будет фиксировать пересечение границы гражданами стран, не входящих в ЕС, во время краткосрочных поездок в 29 европейских государств.
Как сообщили в Еврокомиссии, новая система постепенно будет заменять нынешнюю практику штамповки паспортов и собирать биометрические данные путешественников, в частности отпечатки пальцев, фото лица и другую информацию о путешествиях.
В ведомстве пояснили, что система Entry/Exit System (EES) призвана модернизировать контроль на внешних границах ЕС. Она будет обеспечивать точные данные о пересечении границ, позволит своевременно выявлять нарушителей сроков пребывания, а также случаи документального мошенничества. В Еврокомиссии считают, что это будет способствовать усилению безопасности в ЕС и борьбе с нелегальной миграцией.
Введение новой системы въезда в ЕС будет продолжаться постепенно и займет примерно полгода. Начиная с октября 2025 года, пограничники поэтапно начнут собирать данные граждан третьих стран, въезжающих в Евросоюз.
После завершения этого переходного периода система Entry/Exit System (EES) начнет работать на всех пограничных пунктах стран ЕС.
Что означает EES для украинцев?
- Срок пребывания в странах Шенгенской зоны по безвизовому режиму для украинцев не изменится: можно оставаться в странах ЕС на период до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода (если речь не идет об обучении, постоянной работе в ЕС или виде на жительство).
- Дополнительно платить за пересечение границы со странами ЕС после введения EES не нужно.
- Заполнение дополнительных документов система EES не предусматривает.
- Процедура пересечения границы с ЕС для украинцев с биометрическими паспортами фактически не изменится, кроме сканирования паспортов в специальных терминалах и периодической фиксации биометрических данных.