С 12 октября 2025 года страны Евросоюза начнут постепенно внедрять новую систему въезда — Entry/Exit System (EES). Об этом в среду, 30 июля, сообщили на официальном сайте Еврокомиссии.

Система в цифровом формате будет фиксировать пересечение границы гражданами стран, не входящих в ЕС, во время краткосрочных поездок в 29 европейских государств.

Как сообщили в Еврокомиссии, новая система постепенно будет заменять нынешнюю практику штамповки паспортов и собирать биометрические данные путешественников, в частности отпечатки пальцев, фото лица и другую информацию о путешествиях.

В ведомстве пояснили, что система Entry/Exit System (EES) призвана модернизировать контроль на внешних границах ЕС. Она будет обеспечивать точные данные о пересечении границ, позволит своевременно выявлять нарушителей сроков пребывания, а также случаи документального мошенничества. В Еврокомиссии считают, что это будет способствовать усилению безопасности в ЕС и борьбе с нелегальной миграцией.

Введение новой системы въезда в ЕС будет продолжаться постепенно и займет примерно полгода. Начиная с октября 2025 года, пограничники поэтапно начнут собирать данные граждан третьих стран, въезжающих в Евросоюз.

После завершения этого переходного периода система Entry/Exit System (EES) начнет работать на всех пограничных пунктах стран ЕС.

Что означает EES для украинцев?