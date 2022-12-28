Офицеры, работавшие с бомбардировщиками. Стали известны имена российских военных, погибших при ударе по аэродрому Энгельс-2 28 декабря, 18:35 Отпевание трех российских офицеров, смерть которых на аэродроме Энгельса подтвердило минобороны страны-агрессора РФ (Фото:Православное Заволжье / ВКонтакте)

В результате удара по аэродрому Энгельс 26 декабря погибли три офицера страны-террориста РФ.

Как сообщили на странице Православное Заволжье в российской соцсети ВКонтакте, вражеских офицеров отпевали в храме Энгельса 28 декабря. Там также опубликовали их имена, ссылаясь на минобороны страны-агрессора:



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Воронов Андрей Николаевич — гвардии майор, инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 [бомбардировщик-ракетоносец] гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, ветеран;



Ануфриенко Максим Андреевич — гвардии старший лейтенант, инженер группы обслуживания самолетов и авиадвигателей инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка;

Пампухин Александр Анатольевич — гвардии старший лейтенант, инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2 (Саратовская область РФ), где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии. В минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник. Российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных из-за «падения обломков».



Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что после взрывов Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию.



5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе в Энгельсе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. В этот же день взрыв прогремел на аэродроме Дягилево в Рязанской области.

Аэродром Энгельс-2 находится примерно в 700 км от украинской границы. Украина официально не заявляла о своей причастности к инцидентам.

