На российском аэродроме Энгельс-2 стало меньше боеспособных бомбардировщиков — Схемы

9 января, 17:40
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Российская авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области 7 января 2022 года (Фото:Схеми)

Российская авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области 7 января 2022 года (Фото:Схеми)

Российские оккупанты поставили защитные барьеры на аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области, там стало меньше боеспособных стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщают Схемы в Telegram со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Количество боеспособных самолетов на аэродроме сократилось до шести — по состоянию на 7 января там находится четыре Ту-95 и два Ту-160. На снимках за 6 декабря 2022 года самолетов было около 20.

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Инфографика: Схеми / Twitter

Журналисты Схем также заметили на новых снимках полуразобранный Ту-95, транспортный самолет ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Также, судя по спутниковым фото, рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома поставили защитные барьеры — военные эксперты считают, что это может быть защита от осколков вероятных взрывных устройств.

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Инфографика: Схеми / Twitter

5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе в Энгельсе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. В этот же день взрыв прогремел на аэродроме Дягилево в Рязанской области.

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В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2. В минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник. Тогда российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных из-за «падения обломков».

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что после взрывов Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию.

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29 декабря появилась информация о новых взрывах в районе российского военного аэродрома Энгельс-2. Чиновники страны-агрессора утверждают, что там сработала ПВО, люди не пострадали.

Аэродром Энгельс-2 находится примерно в 700 км от украинской границы. Украина официально не заявляла о своей причастности к инцидентам.

https://www.youtube.com/embed/1i6LH5FE_xA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Аэродром Спутниковые снимки Бомбардировщики РФ Российские самолеты Схемы Спутниковые фото Программа расследований Схемы Война России против Украины Энгельс

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