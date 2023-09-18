Моравецкий приравнял соглашения России и Германии по газу к пакту Молотова — Риббентропа 18 сентября, 00:04 Северный поток (Фото:nord-stream.com)

Сотрудничество Германии и России в сфере энергетики во времена Путина и Меркель похоже на пакт Молотова — Риббентропа 1939 года. Об этом заявил в воскресенье, 17 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

«Так, как существовал пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы прекрасно знаем, существовал также де-факто газовый и энергетический пакт Меркель-Путин», — цитирует польское медиа Моравецкого.

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Это заявление премьер Польши сделал после официальных мероприятий в Варшаве по случаю 84-летия начала агрессии СССР против Польши 17 сентября 1939 года, которая была следствием соглашения между Германией и СССР, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Поэтому, отметил Моравецкий, 17 сентября является символическим днем, напоминающим о зловещих последствиях российско-немецкого альянса.

Как добавляет PAP, отдавая дань памяти жертвам прошлых российских преступлений, глава польского правительства напомнил о нынешних угрозах, связанных с немецко-российским альянсом.

