Эмпайр-стейт-билдинг окрасился в цвета французского флага после пожара в Нотр-Дам Вчера, 06:42 669 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jeenah Moon REUTERS/Jeenah Moon

Одно из самых знаменитых зданий Нью-Йорка Эмпайр-стейт-билдинг окрасилось в цвета флага Франции после пожара в соборе Парижской Богоматери.

"В этот вечер наше здание будет окрашено в синий, красный и белый в знак солидарности с народом Франции после пожара в соборе Парижской Богоматери", - сообщили в аккаунте небоскреба в Instagram.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.



По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

Предварительной причиной пожара названа проблема с проводкой.

