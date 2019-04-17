#
Лео Бабаута
Хорошая новость. Краткое руководство по снятию стресса
Максим Бахматов
Фантастические сотрудники и где их искать
Владимир Ермоленко
Враг не здесь
Александра Горчинская
О хорошем кино и не только
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Эмпайр-стейт-билдинг окрасился в цвета французского флага после пожара в Нотр-Дам

Вчера, 06:42
669
Цей матеріал також доступний українською
Эмпайр-стейт-билдинг окрасился в цвета французского флага после пожара в Нотр-Дам - фото

REUTERS/Jeenah Moon

Одно из самых знаменитых зданий Нью-Йорка Эмпайр-стейт-билдинг окрасилось в цвета флага Франции после пожара в соборе Парижской Богоматери.

"В этот вечер наше здание будет окрашено в синий, красный и белый в знак солидарности с народом Франции после пожара в соборе Парижской Богоматери", - сообщили в аккаунте небоскреба в Instagram.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

Предварительной причиной пожара названа проблема с проводкой.

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Франция Нью-Йорк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 15:17

img
Россия передала Беларуси предложения по интеграции - Медведев
Политика

Вчера, 18:08

img
Кононенко отказался приходить на допрос в НАБУ - СМИ
Политика

Вчера, 19:27

img
"Объективная реальность". Тимошенко считает, что президентом станет Зеленский

Выбор редакции

Страны

Вчера, 10:28

img
"Из пепла возрождается надежда". Шесть знаковых зданий, пострадавших от пожаров
Футбол

Вчера, 02:26

img
Аякс = футбол. Реакция соцсетей на выход Аякса и Барселоны в полуфинал Лиги чемпионов
Политика

Вчера, 14:48

img
Билеты и регистрация. Как попасть на дебаты на Олимпийском

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться