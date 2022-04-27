Макрона во время рабочей поездки забросали помидорами — видео

27 апреля, 17:27
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Охрана Эммануэля Макрона раскрыли над ним зонт (Фото:Скриншот видео Homo Sapiens/YouTube)

Охрана Эммануэля Макрона раскрыли над ним зонт (Фото:Скриншот видео Homo Sapiens/YouTube)

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В среду, 27 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон попал в неприятную ситуацию во время рабочей поездки в муниципалитет Суржи недалеко от Парижа.

Когда он решил пообщаться на улице с местными жителями, неизвестные начали бросать в него из толпы помидоры.

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Впрочем, охрана вновь избранного французского президента быстро сориентировалась, и сразу же раскрыла над ним зонт, благодаря чему ни один овощ в Макрона так и не попал.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=0r45hMmJFP8
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Франция Эммануэль Макрон Помидор

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