Макрона во время рабочей поездки забросали помидорами — видео
Охрана Эммануэля Макрона раскрыли над ним зонт (Фото:Скриншот видео Homo Sapiens/YouTube)
В среду, 27 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон попал в неприятную ситуацию во время рабочей поездки в муниципалитет Суржи недалеко от Парижа.
Когда он решил пообщаться на улице с местными жителями, неизвестные начали бросать в него из толпы помидоры.
Впрочем, охрана вновь избранного французского президента быстро сориентировалась, и сразу же раскрыла над ним зонт, благодаря чему ни один овощ в Макрона так и не попал.
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