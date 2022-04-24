Ле Пен признала поражение. Макрон выигрывает выборы президента Франции — данные экзитпола 24 апреля, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Макрон во второй раз станет президентом Франции (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Эммануэль Макрон выигрывает выборы президента Франции с результатом в 57,6% голосов избирателей, согласно данным экзитпола исследовательского института Elabe для BFMTV.

Его соперница, кандидатка от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен набирает 42,4% голосов.

Макрон представлял на выборах партию Вперед, республика!. Он будет переизбран на пост президента Франции во второй раз.

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По результатам экзитпола института опросов Ipsos Макрон набирает 58,2% голосов, а Ле Пен — 41,8%.

Во время своего выступления после обнародования первых результатов экзитполов Ле Пен признала свое поражение.

«У меня нет ни обиды, ни злости», — сказал она, заявив, что результат — прогнозируемое поражение — все равно является победой для ее партии.

Ле Пен также добавила, что начнет «великую битву на выборах в законодательные органы».

Голосование 24 апреля фактически является повторением противостояния Ле Пен с Макроном во втором туре предыдущих президентских выборов в мае 2017 года. Тогда президент Франции одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым главой государства.

При этом, в нынешних выборах Ле Пен набрала рекордно большое для представителя французских ультраправых количество голосов во втором туре.

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