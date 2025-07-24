Макрон и Мерц на фоне принятия закона № 12414 хотят провести «активные переговоры» с Зеленским о борьбе с коррупцией
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время саммита НАТО, 24 июня (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон хотят обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским его «спорные решения» о подчинении генпрокурору независимых антикоррупционных органов.
Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает Bild.
«Президент Макрон и федеральный канцлер были единодушны в том, что они будут активно вести переговоры с украинским президентом по вопросу борьбы с коррупцией», — сказал он.
Отмечается, что и Мерц, и Макрон считают, что сейчас в Украине принимают важные решения, которые определяют путь страны в направлении ЕС.
Кроме того, лидеры двух стран «долго обсуждали» военную обстановку в Украине и дальнейшую военную поддержку.
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
Впоследствии Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».
23 июля Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».
Вечером того же дня украинцы второй день подряд вышли на акции протеста. Их анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.