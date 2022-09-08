«Огромный шок для нации и мира». Трасс сделала заявление после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября, 21:45 Лиз Трасс делает заявление после смерти королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отреагировала на смерть королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет.

Как пишет The Guardian, после сообщения Букингемского дворца Трасс выступила с экстренным заявлением на Даунинг-стрит. Она назвала смерть королевы огромным шоком для британской нации и мира и заявила, что Елизавета II была «скалой, на которой была построена современная Британия», и «самим духом Великобритании».

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Трасс также сказала, что «уходит вторая елизаветинская эпоха» (первой елизаветинской эпохой называют время правления королевы Елизаветы I, 1558—1603).

Премьер призвала объединиться, поддержать короля Карла III (старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза) и предложить ему верность и преданность британцев.



«Боже, храни короля», — сказала Трасс в конце речи.

Лиз Трасс была на аудиенции у Елизаветы II 6 сентября после своей победы на выборах, когда королева поручила ей сформировать правительство.

О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.

Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, она возглавляла Британию дольше всего в истории — 70 лет.

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