«Огромный шок для нации и мира». Трасс сделала заявление после смерти королевы Елизаветы II

8 сентября, 21:45
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Лиз Трасс делает заявление после смерти королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Лиз Трасс делает заявление после смерти королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отреагировала на смерть королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет.

Как пишет The Guardian, после сообщения Букингемского дворца Трасс выступила с экстренным заявлением на Даунинг-стрит. Она назвала смерть королевы огромным шоком для британской нации и мира и заявила, что Елизавета II была «скалой, на которой была построена современная Британия», и «самим духом Великобритании».

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Трасс также сказала, что «уходит вторая елизаветинская эпоха» (первой елизаветинской эпохой называют время правления королевы Елизаветы I, 1558—1603).

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Премьер призвала объединиться, поддержать короля Карла III (старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза) и предложить ему верность и преданность британцев.

«Боже, храни короля», — сказала Трасс в конце речи.

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Лиз Трасс была на аудиенции у Елизаветы II 6 сентября после своей победы на выборах, когда королева поручила ей сформировать правительство.

О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.

Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, она возглавляла Британию дольше всего в истории — 70 лет.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Елизавета II Великобритания Принц Чарльз Королевская семья Лиз Трасс

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