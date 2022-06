70 лет на престоле. Пять историй об истинном характере королевы Великобритании Елизаветы II 2 июня, 09:30 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Елизавета II занимает британский престол с 1952 года (Фото:Royal Household/Ranald Mackechnie/Handout via REUTERS)

В четверг, 2 июня, в Великобритании начинаются четырехдневные торжества по случаю 70-й годовщины восхождения на престол королевы Елизаветы II.

96-летняя Елизавета II является самым долгоправящим монархом в истории Великобритании — она намного опередила своих предшественников на троне и по возрасту, и по времени пребывания на престоле.

В феврале 2022 года королева отметила 70 лет с момента фактического восхождения на престол: Тайный совет Великобритании провозгласил ее королевой 7 февраля 1952 года, после смерти короля Георга VI. Коронация состоялась 2 июня 1952, поэтому в нынешнем году обе памятных даты решили объединить в одно празднование: со 2 по 5 июня Великобритания будет отмечать 70-летний платиновый юбилей правления Елизаветы II.

Для Соединенного Королевства, для Содружества наций и для всего мира она давно является символическим оплотом «цивилизованной» монархии как таковой и британской монархии в частности — что практически не оставляет королеве пространства для личных эмоций.



Однако жизнь Елизаветы II — не только церемониал. НВ собрал истории, в которых проявились человеческие качества и истинный характер британской королевы.

1. Британская выдержка: выстрелы в центре Лондона

Елизавета II известна своим хладнокровием и безупречной выдержкой. Самый известный случай, когда королеве довелось продемонстрировать эти качества, произошел в 1981 году во время традиционного парада Trooping the Colour. Он является частью официального празднования дня рождения королевы и считается одним из самых зрелищных ежегодных событий в Великобритании.

В параде принимают участие около 1,5 тыс. офицеров и военнослужащих в церемониальной форме (они представляют Великобританию и страны Содружества), сотни лошадей и музыкантов. Летом 2021-го событие не состоится: как и в прошлом году, его решили отменить из-за пандемии коронавируса.

13 июня 1981 года церемонию возглавляла лично Елизавета II — на тот момент ей было 55 лет. Королева, известная как отменная наездница вплоть до самых преклонных лет, восседала верхом на своей 19-летней лошади — именно на ней она обычно выезжала для участия в парадах с 1969 года.

Спустя 15 минут после того, королева покинула Букингемский дворец и ехала по «торжественной» лондонской улице Мэлл (связывает дворец с Трафальгарской площадью), рядом с ней прозвучали несколько выстрелов из толпы зрителей. Лошадь Елизаветы испугалась громких звуков и едва не опрокинула наездницу, однако королеве удалось быстро успокоить животное. Более того, спустя секунды после происшествия Елизавета II продолжила участие в церемонии, не оглядываясь на отряды правоохранителей, бросившихся к стрелявшему.

На видео принц Чарльз смотрит тот самый эпизод парада 1981 года:

Как выяснилось позже, шесть холостых выстрелов произвел из толпы зрителей 17-летний Маркус Серджант. За несколько дней до парада он также отправил в Букингемский дворец письмо с угрозами королеве. «Я хотел быть известным. Я хотел быть кем-то», — пояснил он мотивы своих поступков. Позже Серджант признал на допросах, что его вдохновили убийство Джона Леннона (в декабре 1980 года), а также недавние покушения на жизнь Рональда Рейгана и папы Иоанна Павла II. Для покушения на королеву он пытался раздобыть боевые патроны, но не смог.

Маркуса Серджанта осудили на пять лет лишения свободы по закону о госизмене, а для британской королевы эти несколько секунд видеохроники стали легендарным свидетельством ее хладнокровия.

2. Редкие эмоции: прощание с королевской яхтой

Тем больше говорят о королеве те редкие случаи, когда ее эмоции брали верх даже в присутствии сотен и тысяч людей.

Едва ли не единственный раз, когда Елизавета II не смогла сдержать слез в присутствии камер и своих подданных, случился в 1997 году.

Тогда правительство Тони Блэра в целях экономии решило отправить на покой королевскую яхту Britannia и не строить новую ей взамен. Такое решение лейбористский кабинет Блэра мотивировал желанием снизить расходы на монархию, поскольку главным образом ее финансируют из формируемого правительством Суверенного гранта.

Так была прервана традиция, начавшаяся с восстановления Британской монархии в 1660 году, — с тех пор королевское судно было у каждого правителя.

Яхту Britannia Елизавета II лично спускала на воду еще в 1953 году, спустя год после своего воцарения на престоле в 25-летнем возрасте. «Это место, где я могу по‑настоящему расслабиться», — сказала она однажды о судне.

За годы эксплуатации яхта прошла более 1 млн морских миль, что эквивалентно 50-кратной длине экватора Земли. Именно на яхте Britannia принц Филипп, супруг королевы и бывший морской офицер, совершил два кругосветных путешествия, посетив некоторые из самых отдаленных уголков Содружества в качестве представителя монарха. Всего же за свою «карьеру» яхта с королевой и членами ее семьи совершила почти 700 зарубежных визитов. Britannia была тем самым местом, где Чарльз и Диана, принц и принцесса Уэльские, провели в 1981 году свой медовый месяц.

Медовый месяц Чарльза и Дианы на яхте:



В 1997 году на официальной церемонии прощания с яхтой в Портсмуте королева, спустившись с борта в последний раз, не сдержала слез. Тогда ее эмоции разделяла вся королевская семья. Daily Express позже писала, что решение правительства разъярило супруга Елизаветы II, а принц Чарльз однажды признал: «Смешанное с раздражением чувство грусти тогда охватило всех и каждого».

Сейчас Britannia — это яхта-музей в шотландском Эдинбурге. У королевы так и не появилось собственного судна.

А слезы на ее глазах с тех пор видели лишь дважды — в 2002 и 2016 годах на церемониях памяти павших британских воинов.

На видео Елизавета II спускает на воду яхту Britannia в 1953 году:

3. Урок гендерного равенства для арабского принца

Мало какой список фактов о Елизавете II не обходится без упоминания ее редкой привилегии — управлять автомобилем без водительских прав.

Однако то, как широко и в каких ситуациях королева пользуется этим правом, говорит о ней многое.

Сэр Шерард Купер-Коулз, бывший посол Великобритании в Саудовской Аравии, рассказывал британской The Sunday Times, как королева однажды «прокатила» наследного принца Саудовской Аравии Абдаллу по территории своего замка Балморал в Шотландии.

«К его удивлению, королева поднялась на водительское сиденье, включила зажигание и поехала, — рассказывал дипломат. — В Саудовской Аравии женщинам тогда еще не разрешалось водить машину, и Абдулла не привык к тому, чтобы его автомобилем управляла женщина, а тем более королева».

Королева за рулем в 1992 году, закадровые съемки документального фильма Elizabeth R: A Year in the Life of the Queen:

Водительский опыт Елизаветы II насчитывает более 75 лет. Еще в 1945 году, когда в Европе длилась Вторая мировая, принцесса Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание. Именно так она стала первой женщиной в истории британской королевской семьи, которая служила в армии.

А в 2019 году мировые фотоагентства облетели фотографии 93-летней королевы за рулем автомобиля Range Rover — на внедорожнике королева приехала на скачки в Виндзоре.

4. Самостоятельное решение, определившее исторический брак

Одно из важнейших в своей жизни самостоятельных решений — согласие на брак — Елизавета II приняла вопреки нескольким ритуальным правилам.

Когда в 1946 году Филипп Маунтбеттен, принц Датский и Греческий, предложил своей четвероюродной кузине Елизавете стать его женой, будущая королева не стала советоваться ни с отцом (британским монархом Георгом VI), ни с матерью. Об этом рассказывает в своей книге, посвященной 60-летнему юбилею правления королевы, Брайан Хой, известный британский журналист и один из биографов королевской семьи (Her Majesty: 60 Regal Years: Diamond Jubilee Edition).

Он утверждает, что Елизавета и Филипп нарушили еще одно «протокольное» правило: вопреки традиции, жених не стал дожидаться, пока идею о браке первой озвучит дочь монарха.

Королю Георгу VI осталось настаивать лишь на одном: чтобы официальная помолвка состоялась не ранее весны следующего года — в апреле 1947-го невесте исполнялся 21 год. 20 ноября 1947-го родился один из самых крепких союзов в истории монархии.

Вплоть до недавней смерти 99-летнего Филиппа они с Елизаветой II оставались самой возрастной супружеской четой за все время существования британской короны. Этот брак просуществовал более 73 лет.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до 100-летия. Он был похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.



«Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, попросту говоря, был и остается моей опорой все эти годы», — это редкое личное признание Елизаветы, которым Букингемский дворец сопроводил совместную фотографию четы в канун 95-летнего юбилея принца.

5. «Королевский код»

Очевидно, что в случае Елизаветы II вся строгость британского королевского протокола совпала с ее личным нежеланием выносить на публику собственные мысли и переживания.

Еще во время организации собственной свадьбы она настаивала, чтобы в Вестминстерском аббатстве не было телекамер — венчание происходило в 1947-м году, на заре телевизионной эры. А в 1953 году Елизавета II дала добро на историческую трансляцию своей коронации лишь при условии, что камеры не будут показывать зрителям ее крупные планы.

Со временем умение строго исключать из публичной жизни личные эмоции стало фирменным отличием королевы.

«Никто из нас не имеет ни малейшего представления о том, что думает королева, и именно это, если призадуматься, наилучшим образом объясняет ее успех и делает ее выдающейся. После 60 лет в роли монарха подданные королевы едва ли понимают, что происходит в ее голове. Быть самой беспощадно-публичной фигурой на планете — и в то же время оставаться непроницаемо-частной; исключительно узнаваемой — и совершенно непостижимой: это парадокс, который никогда не теряет своей интригующей силы», — писала о Елизавете II в один из юбилеев британская The Telegraph.

Однако для приближенного круга лиц у королевы есть собственный код, по которому ее помощники могут «считать» истинное настроение Елизаветы II, рассказывают британские журналисты.

Когда Ее Величество желает окончить разговор с гостем, она перекладывает свою сумочку из руки в руку. Если же общество собеседника и вовсе тяготит ее, королева начинает вращать на пальце свое обручальное кольцо, чтобы положить конец встрече, или ставить сумочку на пол.

«Вам стоило бы весьма обеспокоиться, если бы разговаривая с королевой вы заметили, как ее дамская сумочка переместилась из одной руки в другую, — рассказывал журналу People Хьюго Викерс, историк и биограф королевской семьи. — Тогда кто-нибудь подойдет к вам и скажет: «Сэр, архиепископ Кентерберийский очень хотел бы встретиться с вами».

А если во время приема сумочка королевы оказывается на столе — это означает, что она хотела бы завершить церемониальный обед в кратчайший срок.

