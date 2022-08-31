Впервые за 70 лет. Королева Елизавета II решила нарушить традицию назначения нового премьера 31 августа, 14:26 Елизавета II находится в Шотландии, и возвращаться в Лондон ради церемонии не намерена (Фото:Victoria Jones/Pool via REUTERS)

Британская королева Елизавета II впервые за 70 лет своего правления решила нарушить традицию назначения нового главы правительства в Букингемском дворце в Лондоне.

Об этом в среду, 31 августа, сообщает телеканал CNN.

На данное время 96-летняя королева находится в своей шотландской резиденции Балморал и, по словам ее представителя, не намерена совершать 1000-мильную поездку обратно в Лондон.

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Назначение нового премьер-министра является одной из основных церемониальных обязанностей королевы, наряду с другими, связанными с государственным открытием парламента и подписанием законопроектов.

В связи с этим Борису Джонсону, уходящему в отставку с поста главы правительства Великобритании, и его преемнику, которым может стать глава МИД Лиз Трасс или экс-канцлер казначейства Риши Сунак, придется отправиться на аудиенцию к Елизавете II в ее шотландский замок.

За последнее время это уже второй случай нарушения королевских традиций.

В мае Елизавета II впервые за 59 лет пропустила торжественное мероприятие, где должна была зачитать повестку правительства на предстоящий год, и вместо нее это сделал наследник престола принц Чарльз.

Тогда Букингемский дворец сослался на «проблемы с передвижением» королевы, однако отказался разглашать какие-либо подробности, сославшись на медицинскую конфиденциальность.

Отставка Джонсона с поста премьера произошла на фоне череды скандалов, один из которых был связан с вечеринкой на Даунинг-стрит во время локдауна, введенного в связи с пандемией коронавируса.

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