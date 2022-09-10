Выходной день в Британии. Ожидается, что похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября — The Guardian 10 сентября, 15:03 Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландской резиденции Балморал (Фото:REUTERS/Maja Smiejkowska)

В Великобритании день похорон королевы Елизаветы II будет выходным.

Об этом сообщили во время Совета престолонаследия.

Король Чарльз ІІІ уже утвердил соответствующий приказ. Точная дата еще не подтверждена. Как пишет The Guardian, ожидается, что это будет понедельник, 19 сентября.

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Похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве. Гроб с королевой отправят из Лондона в Виндзор, а именно в часовню Святого Георгия на территории Виндзорского замка. После смерти мужа Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа, его гроб опустили в королевский склеп. Однако после смерти королевы его, вероятно, переместят, и гробы супругов будут рядом в мемориальной часовне короля Георга VI.

Инфографика: НВ

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на трон под именем Чарльз III. Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Перед этим врачи выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья, и в Балморал отправились члены королевской семьи. Рядом с королевой находились принц Чарльз и принцесса Анна, которые в этот день были в Шотландии.

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