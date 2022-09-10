Теперь официально. Королевская семья определила дату похорон Елизаветы II
Мир скорбит о смерти Елизаветы (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)
Британскую королеву Елизавету II, ушедшую из жизни в возрасте 96 лет, похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
Об этом сообщили в Twitter королевской семьи.
«Государственные похороны Ее Величества королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Перед похоронами прощание с королевой продлится в Вестминстер-Холле в течение четырех дней, чтобы дать возможность общественности выразить свое уважение», — говорится в сообщении.
Ранее The Guardian называла дату 19 сентября наиболее вероятной.
День похорон королевы объявлен в Великобритании выходным.
10 сентября старшего сына покойной Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на трон под именем Чарльз ІІІ. Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.
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