Самолет с телом королевы Елизаветы II приземлился в Лондоне

13 сентября, 21:34
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Гроб с телом королевы Елизаветы II на авиабазе Нортхолт, 13 сентября 2022 года (Фото:BEN STANSALL/Pool via REUTERS)

Гроб с телом королевы Елизаветы II на авиабазе Нортхолт, 13 сентября 2022 года (Фото:BEN STANSALL/Pool via REUTERS)

Самолет с телом королевы Елизаветы II вечером во вторник, 13 сентября, приземлился в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

Самолет С-17 Globemaster сел на авиабазе Нортхолт около 18:55 по местному времени (20:55 по Киеву). Гроб с телом королевы сопровождали ее дочь принцесса Анна и ее супруг, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс.

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BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ожидает прибытия самолета с телом королевы Елизаветы II на авиабазе Нортхолт (Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ожидает прибытия самолета с телом королевы Елизаветы II на авиабазе Нортхолт / Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS
Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
Принцесса Анна после прибытия в Лондон (Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)
Принцесса Анна после прибытия в Лондон / Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
Фото: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS
Катафалк с телом королевы Елизаветы II отправляется в Букингемский дворец (Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS)
Катафалк с телом королевы Елизаветы II отправляется в Букингемский дворец / Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS
Andrew Matthews/Pool via REUTERS
Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS
Andrew Matthews/Pool via REUTERS
Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS
REUTERS/Andrew Couldridge
Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
REUTERS/Peter Nicholls
Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Принцесса Анна заявила, что ей посчастливилось разделить с матерью последние сутки ее жизни.

«Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последнем путешествии», — сказала она и поблагодарила за любовь и уважение, проявленные британцами.

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Катафалк с телом Елизаветы II прибудет в Букингемский дворец, где его примет старший сын покойной королевы, король Чарльз III. Как пишет The Guardian, в среду гроб перенесут в Вестминстерский дворец. В этот день рейсы над центром Лондона будут перенаправлены или задержаны, чтобы шум самолетов не мешал церемониальным процессиям. Ожидается, что проститься с королевой придут тысячи человек.

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Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в Балморал.

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10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III. Коронация, как ожидается, может состояться через несколько месяцев.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Елизавета II Великобритания Лондон Англия Шотландия Букингемский дворец Королева Елизавета II Принцесса Анна Похороны Елизаветы II

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