История из Кремниевой долины. Как Элизабет Холмс создала стартап, который обещал революцию, а теперь ее приговорили к 11 годам тюрьмы 19 ноября, 02:18 Сюжет Основательницу Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы (Фото:REUTERS/Stephen Lam/File Photo)

В США огласили приговор основательнице стартапа Theranos Элизабет Холмс, которую 3 января 2022 года суд присяжных признал виновной в мошенничестве и обмане инвесторов по нескольким пунктам. Десять месяцев спустя, 18 ноября, ее приговорили к 11 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало концом многолетней саги, породившей споры о «культуре преувеличений» Кремниевой долины.



Семь лет назад американка Элизабет Холмс стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире. В начале 2000-х она основала стартап — технологическую корпорацию в области медицинских услуг Theranos. Уже в 2014 году компания смогла привлечь $400 млн инвестиций, оценивалась в $9 миллиардов и считалась одним из самых успешных стартапов Кремниевой долины. Холмс называли «Стивом Джобсом в юбке», а сама она говорила, что хочет совершить революцию в медицинской промышленности, устранив потребность в заборе больших образцов крови для диагностики. Однако в 2018 году Theranos потерпела окончательный крах.

Рассказываем, что известно об Элизабет Холмс и ее скандальной компании, которая привлекла миллионы, но обанкротилась из-за вранья инвесторам.



Все началось с «боязни игл»

Элизабет Холмс родилась в Вашингтоне в семье госчиновника и ассистентки Конгресса США. Знакомые Холмсов описывают маленькую Элизабет, как вежливую, но замкнутую девочку, амбиции которой подпитывали родители. Семья имеет славную династию: прадед ее отца — Кристиана Холмса — основал американский бренд дрожжей Fleischmann’s Yeast, который положил начало современному массовому производству хлеба. Сам Холмс был вице-президентом энергетической корпорации Enron, попавшей в большой скандал из-за финансовых махинаций и прекратившей деятельность в 2007-м.

Когда Элизабет было семь лет, она попыталась изобрести собственную машину времени, а в девять написала своему отцу письмо, в котором заявила, что «хочет изменить жизнь — открыть для себя что-то новое, то, что, по мнению человечества, сделать невозможно». Однажды один из родственников спросил девочку, кем она хочет стать, когда вырастет. Элизабет уверенно ответила: миллиардершей.

В 2002 году Холмс как президентская стипендиатка поступила в Стэнфордский университет, где изучала химическую инженерию. Позже она стажировалась в Институте генома Сингапура и проводила анализ диагностических проб болезней. Вернувшись в США, 19-летняя, она оставила престижный вуз. Тогда же, в 2003-м, Холмс подает патент на создание собственной технологии, которая якобы могла бы проводить множество тестов, для этого понадобился только укол в палец и небольшое количество крови. Компанию назвали Real-Time Cures (Лечение в реальном времени), но позже Холмс сменила ее на гибрид слов «therapy» и «diagnosis» — Theranos.

Сначала, вдохновленная своим прапрадедушкой хирургом, основавшим больницу, Холмс хотела связать свою жизнь с медициной. Но позже рассказала о своей «травматической боязни игл», которая, по ее словам, и побуждала к созданию стартапа.

«Это [также] произошло из-за утраты членов моей семьи и людей, которых я любила, и убеждения: настоящее наследие Кремниевой долины — это создание замечательных продуктов, которые могут изменить мир», — говорила она.

«Единорог» на $9 миллиардов

Для забора крови Theranos использовала сосуд «нанотайнер» и прибор Edison. Компания предлагала клиентам более 240 тестов, начиная с уровня холестерина, заканчивая диагностированием онкологических заболеваний. Это происходило быстро, безболезненно и по достаточно доступным ценам. Однако технологию критиковали из-за того, что она не прошла экспертную оценку — Холмс тогда уверяла: у компании есть данные, подтверждающие точность и надежность процедуры.

Прибор Edison. Алгоритм работы следующий: несколько капель крови поместить в пластиковый картридж и вложить в прямоугольную коробку, данные считываются и передаются на сервер для анализа / Фото: Leilani Munter/Twitter

Предпринимательница очень беспокоилась о безопасности компании, первые десять лет Theranos работала в режиме строгой секретности. Прежде чем попасть в штаб-квартиру, посетители должны были подписать соглашение о неразглашении, а внутри здания их всюду сопровождали охранники — даже в уборные.

На протяжении 15 лет Холмс занимала должность исполнительного директора Theranos и владела 50% акций компании; ее техническим советником и первым членом правления был профессор Стэнфорда Ченнинг Робертсон, первым одобривший идею предпринимательницы еще в университете. К тому времени парень бизнес-вумен Рамеш «Санни» Балвани присоединился к менеджменту в 2009 году в качестве главного операционного директора и президента.

Джо Байден посетил Theranos в июле 2015-го и провел с Холмс совместную конференцию / Фото: Mike DeWald/flickr

Собрав более $900 миллионов инвестиций с 2003 по 2018 год, компания стала восходящей звездой Кремниевой долины и оценивалась более чем в $9 миллиардов. Состояние же самой Холмс в 2015 году оценивали в $4,5 млрд — предпринимательница была самой молодой женщиной-миллиардером в мире. Из-за черного гольфа, который она обычно надевала, ее сравнивали с отцом Apple, которым была одержима и сама Элизабет. Однажды она написала себе заметку: «Стать Стивом Джобсом». Инвесторы восхищались ее харизмой, а неестественно низкий голос Холмс делал ее еще более убедительной. Позже сотрудники Theranos рассказали, что на самом деле это была часть ее тщательно созданного образа, и он был выше.

42-й президент США Билл Клинтон, Элизабет Холмс и основатель компании Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма, на ежегодной встрече Глобальной инициативы Клинтона в Нью-Йорке. Сентябрь, 2015 год / Фото: Clinton Global Initiative/flickr

Холмс быстро стала любимицей медиа и попала на обложки влиятельных деловых изданий Forbes и Fortune. В ее компанию инвестировали не только венчурные инвесторы, но и выдающиеся американские чиновники, такие как министр обороны США Джеймс Мэттис, бывшие госсекретари Джордж Шульц и Генри Киссинджер, вошедшие в состав совета директоров Theranos, а также медиамагнат Руперт Мердок, инвестировавший в компанию $125 миллионов. Также о своей поддержке стартапа заявляли действующий президент США Джо Байден, который тогда был вице-президентом, и 42-й глава Белого дома Билл Клинтон.

Элизабет Холмс на обложках Forbes и Fortune / Фото: Forbes, Fortune/ Коллаж НВ

Позже прокуроры скажут, что именно освещение СМИ и заявления основательницы Theranos журналистам сыграли ключевую роль в создании ее блестящего имиджа. Благодаря одобрительным отзывам Theranos начала сотрудничать с крупнейшей сетью аптек в США Walgreens, а в 2015-м Холмс убедила законодательный орган штата Аризона принять закон, позволяющий пациентам приходить именно в ее лабораторию и заказывать любой вид тестирования без разрешения врачей. Поэтому экс-предпринимательница не только пыталась революционировать анализ крови, но и хотела изменить взаимодействие людей с системой здравоохранения.

Крах Theranos

Вскоре критики компании стали просить доказательства того, что технология стартапа работает, а анализы достоверны. Об этом говорилось в ряде публикаций, где Theranos обвиняли в выдаче ошибочных результатов.

О сомнительных методах Холмс еще во время учебы в Стэнфорде предупреждала ее преподавательница Филлис Гарднер, когда та приходила показать ей свою идею с пластырем, который должен был тестировать организм на бактериальную инфекцию, тогда девушка ее проигнорировала.



В октябре 2015-го появилось масштабное расследование журналиста The Wall Street Journal Джона Керрейру, который почти полгода пытался узнать, что на самом деле происходит за кулисами компании. Он выяснил, что стартап редко использовал свою разрекламированную технологию Edison, а большинство тестов проводилось на традиционных приборах других компаний. Да и сам Edison, по словам работников Theranos, не очень эффективен, а технологии не работали — из сотен тестов прибор мог производить только 15.

Чтобы пройти проверку квалификации, стартап должен предоставить результаты опытов, сделанных на своем оборудовании. Как выяснил журналист, их подделывали: одну часть выполняли на собственном приборе, вторую — на приборах других компаний. На проверку отдавали лучшие данные, а затем руководство Theranos приказало персоналу лаборатории не использовать Edison для анализа каких-либо образцов. Кроме того, для опытов на обычных лабораторных приборах нескольких капель крови было недостаточно, поэтому их разводили — это значительно искажало точность результатов. Некоторые из них были настолько противоречивыми, что, имея их на самом деле, пациент должен быть мертвым.

Когда клиентам Theranos ставили диагноз, некоторые со временем обращались в другие клиники, где его могли опровергнуть. Во время судебных заседаний одна из пациенток, которая в то время была беременна, рассказала, что ее результаты свидетельствовали о выкидыше — позже она родила здорового ребенка. В анализах других женщин был обнаружен простато-специфический антиген, который может быть только у мужчин. По словам экс-главы лаборатории Theranos Кингшука Даса, тогда Холмс отказалась верить в неисправность технологий и предложила «неправдоподобное оправдание»: у женщин могла быть редкая форма рака молочной железы.

В ходе расследования WSJ неточность результатов в компании отвергалась, а сама Холмс отказывалась от комментариев, отреагировав на него только в день публикации. Тогда в интервью CNBC она заявила, что «была шокирована», увидев материал газеты, поскольку компания якобы отправила изданию тысячи страниц документации с опровержениями.

«Такое происходит, когда работаешь, чтобы изменить положение вещей. Сначала думают, что ты сошла с ума, потом с тобой борются, а потом вдруг меняешь мир», — заявила Холмс.

С тех пор все пошло кувырком. В 2016-м американское федеральное агентство Medicare и Medicaid опубликовало обширный отчет, в котором говорилось о многочисленных нарушениях Theranos и подчеркнуло: по меньшей мере одна лаборатория компании представляет «непосредственную угрозу здоровью и безопасности пациентов». Тогда в мае Theranos сообщила, что аннулировала все результаты анализов, полученные из своего прибора за два года, а обновленные данные прислала врачам.

Уже в июне 2016-го Forbes пересмотрел оценку состояния Холмс: оно обвалилось с $4,5 миллиардов до нуля. В том же году в компании начались массовые увольнения, а в 2018 Theranos объявила о начале официального роспуска.

15 недель суда

Судебный процесс начался 31 августа 2021 года и длился почти четыре месяца. Его откладывали из-за пандемии и беременности Холмс. На заседания в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния) она являлась в сопровождении родителей и мужа, а черный гольф заменила костюмами и маской. Всего тогда выступили 32 свидетеля и сама экс-предпринимательница.

Элизабет Холмс покидает суд с мужем Билли Эвансом и родителями. Декабрь, 2021 год / Фото: REUTERS/Peter DaSilva

Во время заседаний защита Холмс уверяла, что ее действия были непреднамеренными, а сама предпринимательница верила в свою идею. Адвокат американки Лэнс Уэйд во время одного из слушаний заявил, что инвесторы, которых она обманула, осознавали опасность вложения денег в Кремниевую долину и якобы признали, что Theranos — спекулятивная инвестиция. По его словам, Холмс была «трудолюбивой и наивной бизнес-вумен, чья компания потерпела неудачу, а неудача — это не преступление».

Прокуроры же настаивали, что Холмс сознательно лгала о возможностях технологии: «Она избрала мошенничество вместо провала бизнеса. Она решила быть нечестной с инвесторами и пациентами. Этот выбор был не только черствым, он был преступным», — заявил помощник прокурора Джефф Шенк.

Одним из самых громких стало заявление о том, что Холмс предоставляла потенциальным инвесторам документы с логотипом Pfizer, что свидетельствовало о поддержке стартапа фармацевтической компанией. Однако это был подлог. Она призналась, что использовала логотипы Pfizer и другой фармкомпании Schering-Plough, но «не хотела, чтобы руководители предполагали, что они подготовили отчеты». Сами же представители компаний рассказали, что неоднократно высказывали свои сомнения в методах Theranos, а бывший ученый Pfizer Шейн Вебер сказал, что рекомендовал фармгиганту прекратить потенциальные партнерские отношения со стартапом.

Помощник прокурора США Джефф Шенк оглашает заключительные доказательства во время судебного процесса над Холмс. Декабрь, 2016 год / Фото: REUTERS/Vicki Behringer

Кроме Холмc, в июле судили 57-летнего Рамеша Балвани — главного операционного директора компании, которому предъявляют те же обвинения. В течение десяти лет у него и Холмс были романтические отношения, а в суде она назвала его своим главным советником. Бывшая предпринимательница заявила, что на протяжении многих лет испытывала с его стороны насилие. Она утверждает, что Балвани пытался контролировать все, что она делает, и критиковал ее. Как доказательство адвокаты представили рукописные заметки Холмс, где был четко расписан ее подробный дневной график, начинавшийся в 04:00, и «советыот Балвани». Он все обвинения отрицает.

«Я не импульсивна. Я знаю результат каждой встречи. Я не сомневаюсь. Я мгновенно отвечаю на глупость. Мои руки всегда в карманах или жестикулируют…» — говорится в них.

До последнего не было ясно, будет ли свидетельствовать основательница Theranos, но в конце ноября она нарушила тишину и впервые выступила в зале суда. Холмс частично соглашалась с некоторыми обвинениями, но одновременно отвергала их, перекладывая ответственность на бывших коллег.

«Мы думали, что это действительно большая идея, потому что эти устройства, используемые в традиционной лаборатории, насколько мы знали, не были миниатюризированными[…] Я хотела рассказать, что эта компания сможет сделать через год, через пять, через десять лет. Их [инвесторов] не интересовало сегодня, завтра или следующий месяц. Их интересовали изменения, которые мы могли бы произвести», — сказала она.

Элизабет Холмс и Рамеш Балвани / Фото: Reuters, @MalpracticeLaw1/Twitter

3 января суд присяжных в США признал Холмс виновной по четырем из 11 обвинений. В частности, по трем пунктам — в мошенничестве против инвесторов и одному — в сговоре с целью обмана инвесторов.

По четырем другим пунктам обвинения, касающимся обмана пациентов, присяжные ее оправдали, одно обвинение с Холмс сняли в ходе рассмотрения дела, а еще по трем — не смогли прийти к согласию.



По каждому из пунктов Холмс грозило до 20 лет (однако этот срок мог сохраниться даже с четырьмя обвинениями), штраф в размере $250 тысяч по каждому обвинению и реституция. Позже прокуратура требовала отправить ее в тюрьму на 15 лет и взыскать $800 миллионов, а защита просила суд назначить наказание в виде 18 месяцев домашнего ареста и общественных работ.

18 ноября калифорнийский судья Эдвард Давила приговорил основательницу стартапа к 135 месяцам заключения — чуть больше 11 лет. Также Холмс должна возместить нанесенный инвесторам ущерб в размере $121 миллион. Она должна явиться в тюрьму для отбытия срока 27 апреля 2023 года. Защита Холмс обещает обжаловать приговор.



Кремниевая долина наблюдала

NYT пишет, что дело Theranos стало «символом подводных камней» культуры Кремниевой долины — fake it till you make it, и будет предупреждением для Технологического центра США. Приговор Холмс — редкое явление, поскольку среди руководителей таких компаний обвиняемых в мошенничестве мало, а осужденных еще меньше.



Журналист Джон Керрейру считает пример триумфа и падения компании — «тревожным сигналом для индустрии». Холмс не единственная основательница стартапа, которую обвиняли в нарушении закона. Исполнительные директора американских компаний WeWork, Uber и Zenefits подали в отставку за последние несколько лет из-за различных обвинений.

Элизабет Холмс в суде Сан-Хосе / Фото: REUTERS/Peter DaSilva

Юристы говорят, что приговор учредительницы компании может заставить учредителей стартапов и их адвокатов быть осторожнее с рекламой для инвесторов.



В то же время технократы Кремниевой долины долго пытались откреститься от Theranos и говорили, что это больше медицинская компания, чем технологическая, а инвестиции были в основном от состоятельных семей и людей, которые находятся вне техноиндустрии. Они исключают идею, что стартап представляет их ценности, и считают это дело исключением.

Венчурный капиталист Benchmark Билл Герли отрицал глобальную связь Theranos и говорил, что СМИ «не желали освещать, как действия Холмс выходили далеко за пределы традиций Кремниевой долины». Венчурный инвестор Пол Грэм заявил: «Таких людей, как Элизабет Холмс, на самом деле там гораздо меньше, чем в бизнесе или политике».

