Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Элизабет Борн занимала пост министра труда Франции (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Новым премьер-министром Франции стала министр труда Элизабет Борн, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
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Элизабет Борн займется формированием нового правительства. Она стала второй женщиной-премьером Франции после Эдит Крессон (1991−1992 годы).
Как сообщает BFM TV, предшественник Борн Жан Кастекс подал в отставку с поста премьера ранее в понедельник, 16 мая, менее чем через месяц после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах.
Макрон набрал 58,54% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.
Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон отметил, что после переизбрания Макрона Франция продолжит выступать за ужесточение санкций против России.
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