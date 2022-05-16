Макрон назначил нового премьер-министра Франции

16 мая, 22:07
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Элизабет Борн занимала пост министра труда Франции (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Элизабет Борн занимала пост министра труда Франции (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Новым премьер-министром Франции стала министр труда Элизабет Борн, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Элизабет Борн займется формированием нового правительства. Она стала второй женщиной-премьером Франции после Эдит Крессон (1991−1992 годы).

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Как сообщает BFM TV, предшественник Борн Жан Кастекс подал в отставку с поста премьера ранее в понедельник, 16 мая, менее чем через месяц после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах.

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Макрон набрал 58,54% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон отметил, что после переизбрания Макрона Франция продолжит выступать за ужесточение санкций против России.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Перевыборы Франция Эммануэль Макрон Премьер-министр

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