«Настоящую войну мы проиграли». Бегство из Херсона стало болезненным для российских элит — СМИ 18 ноября, 10:33 СМИ выяснили, что российские элиты думают об отступлении из Херсона и постоянных неудачах на фронте (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Отступление оккупационных войск РФ из Херсона стало «очень болезненным событием» для российских элит, сообщает Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

«Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. (С одной стороны) будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию», — рассказал собеседник, близкий к предпринимателям из «ближнего круга» Владимира Путина.

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В то же время, в политическом блоке АП настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников заявил, что Кремле по-прежнему надеются, что на Западе «развалится консенсус в поддержку Украины» из-за необходимости в дешевых энергоносителях. Еще одна надежда Кремля, по информации источников, — резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка президента Владимира Зеленского. На чем основано ожидание таких событий, неизвестно.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Вместе с тем, по словам собеседников, в АП заметили, что в отличие от «элит» на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось. Данные независимых социологических исследований эти тезисы, скорее, подтверждают.

Источники среди региональных политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию.

«Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени», — сказал собеседник издания в одном из региональных отделений Единой России.

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу «начало возникать ощущение чужой войны».

Подобные настроения проникают и в администрацию президента, и в правительство. Источники признали, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить «полная закрытость высшего руководства страны».

«Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать», — объяснил близкий к правительству источник, добавив, что «гнетущее впечатление» в том числе произвели метания Кремля по «зерновой сделке».



Он отметил, что среди высокопоставленных чиновников все более разумной кажется позиция представителей «элиты», которые «не вписываются в спецоперацию полностью».



Тем не менее, по словам источников, несмотря на все недовольство, российские чиновники и бизнесмены не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина: «Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось».

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

