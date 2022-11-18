«Настоящую войну мы проиграли». Бегство из Херсона стало болезненным для российских элит — СМИ

18 ноября, 10:33
Поделиться:
СМИ выяснили, что российские элиты думают об отступлении из Херсона и постоянных неудачах на фронте (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

СМИ выяснили, что российские элиты думают об отступлении из Херсона и постоянных неудачах на фронте (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Отступление оккупационных войск РФ из Херсона стало «очень болезненным событием» для российских элит, сообщает Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

«Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. (С одной стороны) будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию», — рассказал собеседник, близкий к предпринимателям из «ближнего круга» Владимира Путина.

Видео дня

В то же время, в политическом блоке АП настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников заявил, что Кремле по-прежнему надеются, что на Западе «развалится консенсус в поддержку Украины» из-за необходимости в дешевых энергоносителях. Еще одна надежда Кремля, по информации источников, — резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка президента Владимира Зеленского. На чем основано ожидание таких событий, неизвестно.

Читайте также:
Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
Личное поражение Путина. О чем говорит отступление России из Херсона

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Вместе с тем, по словам собеседников, в АП заметили, что в отличие от «элит» на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось. Данные независимых социологических исследований эти тезисы, скорее, подтверждают.

Источники среди региональных политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию.

Читайте также:
«Украинская армия — железная». Кадыровцы спрятали в Херсоне взрывчатку, а в Бахмуте — штурмовые действия в режиме нон-стоп — интервью с Березовцем

«Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени», — сказал собеседник издания в одном из региональных отделений Единой России.

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу «начало возникать ощущение чужой войны».

Подобные настроения проникают и в администрацию президента, и в правительство. Источники признали, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить «полная закрытость высшего руководства страны».

«Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать», — объяснил близкий к правительству источник, добавив, что «гнетущее впечатление» в том числе произвели метания Кремля по «зерновой сделке».

Он отметил, что среди высокопоставленных чиновников все более разумной кажется позиция представителей «элиты», которые «не вписываются в спецоперацию полностью».

Тем не менее, по словам источников, несмотря на все недовольство, российские чиновники и бизнесмены не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина: «Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось».

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=GUa2ab8GeYg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Кремль Херсон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X