«Путина надо убирать». В России зреет раскол элит. Чем недовольны в ближайшем окружении диктатора — Яковина

19 июня, 13:09
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Автор: Иван Яковина

В окружении диктатора Владимира Путина появились большие сомнения насчет правильности выбранного курса России, а это первый серьезный звоночек того, что принято называть расколом элиты, утверждает международный обозреватель Иван Яковина.

Кто на что жалуется и способны ли они на то, чтобы убрать Путина, Яковина проанализировал в эфире Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=OxqmRnIWfEA&t=2827s

В расцвет российской экономики не верят даже приближенные к Путину люди.

Видео дня

Недавно сразу три человека из окружения диктатора (двое — из ближнего, один — из дальнего) написали интересные колонки для издания РБК.

Самый дальний — Рубен Варданян. Это основатель Тройки Диалога — наверное, первая и главная финансово-инвестиционная компания в России. Варданян — отец-основатель российской финансовой сферы, можно его так назвать.

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Он объявил, что на Россию движется очень серьезный кризис. Там запрещено называть кризис «кризисом», сказали, что нужно применять словосочетание «трансформационные изменения». Он пишет: «Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, которую бы они не затронули. Ситуация намного опаснее, чем падение какой-либо системы или военный, экономический, финансовый конфликт». То есть он говорит, что кризис, который движется на Россию, — хуже, чем война, чем экономический кризис и чем финансовое противостояние с Западом. Он думает, что на Россию движется огромная ж*па.

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