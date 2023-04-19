«Элиты РФ уже не верят в победу в войне». Как ФСБ, армия и Пригожин столкнулись в схватке за сознание Путина — Яковина
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)
Российские элиты и окружение диктатора Владимира Путина перестали верить в победу РФ в войне против Украины, считает международный обозреватель Иван Яковина.
По его мнению, они уже начинают готовиться к тому, что произойдет после поражения. Поэтому уже сейчас, предполагает обозреватель, началась серьезная схватка за сознание Путина.
Как борются три разные кланы — ФСБ, армия РФ и глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин, Яковина рассказал в эфире Radio NV.