Двое военнослужащих почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание в среду, 11 ноября, когда президент Франции Эммануэль Макрон встречал президента Словакии Петера Пеллегрини. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как первый часовой покачивается, опускает саблю, а затем падает. Макрон и еще несколько человек сразу же подбежали к мужчине, потерявшему сознание.

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После этого Макрон поприветствовал Пеллегрини, приближавшегося к входу во дворец, после чего упал второй часовой — на этот раз за кадром, пишет газета.

На видео слышно, как сабля военнослужащего почетного караула падает на землю, и видна реакция Эммануэля Макрона. Мужчина — вероятно, тот, кто снимал видео, — удивленно спрашивает: «Что это, черт возьми, такое?»

После этого охранника забрали сотрудники Елисейского дворца. Состояние обоих мужчин на данный момент остается неизвестным.