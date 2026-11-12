«Что это, черт возьми, такое?» Двое караульных Елисейского дворца упали в обморок, когда Макрон встречал президента Словакии — видео
Двое часовых одновременно потеряли сознание у входа в Елисейский дворец (Фото: Скриншот видео / Reuters)
Двое военнослужащих почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание в среду, 11 ноября, когда президент Франции Эммануэль Макрон встречал президента Словакии Петера Пеллегрини. Об этом пишет французская газета Le Parisien.
На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как первый часовой покачивается, опускает саблю, а затем падает. Макрон и еще несколько человек сразу же подбежали к мужчине, потерявшему сознание.
После этого Макрон поприветствовал Пеллегрини, приближавшегося к входу во дворец, после чего упал второй часовой — на этот раз за кадром, пишет газета.
На видео слышно, как сабля военнослужащего почетного караула падает на землю, и видна реакция Эммануэля Макрона. Мужчина — вероятно, тот, кто снимал видео, — удивленно спрашивает: «Что это, черт возьми, такое?»
После этого охранника забрали сотрудники Елисейского дворца. Состояние обоих мужчин на данный момент остается неизвестным.