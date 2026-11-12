«Что это, черт возьми, такое?» Двое караульных Елисейского дворца упали в обморок, когда Макрон встречал президента Словакии — видео

12 ноября, 09:29
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Двое часовых одновременно потеряли сознание у входа в Елисейский дворец (Фото: Скриншот видео / Reuters)

Двое часовых одновременно потеряли сознание у входа в Елисейский дворец (Фото: Скриншот видео / Reuters)

Двое военнослужащих почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание в среду, 11 ноября, когда президент Франции Эммануэль Макрон встречал президента Словакии Петера Пеллегрини. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как первый часовой покачивается, опускает саблю, а затем падает. Макрон и еще несколько человек сразу же подбежали к мужчине, потерявшему сознание.

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После этого Макрон поприветствовал Пеллегрини, приближавшегося к входу во дворец, после чего упал второй часовой — на этот раз за кадром, пишет газета.

На видео слышно, как сабля военнослужащего почетного караула падает на землю, и видна реакция Эммануэля Макрона. Мужчина — вероятно, тот, кто снимал видео, — удивленно спрашивает: «Что это, черт возьми, такое?»

https://twitter.com/L_ThinkTank/status/2120617858338034121?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2120617858338034121%7Ctwgr%5Ee4fd591d64487aa2a75972d824f4b8ff9771c913%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Ffaits-divers%2Fdeux-gardes-dhonneur-seffondrent-a-cote-demmanuel-macron-lors-de-la-visite-a-lelysee-du-president-slovaque-11-11-2026-DT6JFYAEG5EM7G7EUUHRQXJSIE.php

После этого охранника забрали сотрудники Елисейского дворца. Состояние обоих мужчин на данный момент остается неизвестным.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Словакия Франция Эммануэль Макрон Петер Пеллегрини

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