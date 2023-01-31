Впереди подзарядка. Электрические пикапы должны убедить водителей в США отказаться от двигателей внутреннего сгорания — The Economist 31 января, 20:37 Эксклюзив NV Электропикап от Ford F‑150 Lightning (Фото:REUTERS/Rebecca Cook)

Саймон Райт, редактор раздела The Economist Индустрии, рассказывает, к каким уловкам прибегают автопроизводители в США, чтобы привить своим покупателям любовь к электромобилям.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Америку справедливо вважають лідером в автомобільній індустрії. Вона стала батьківщиною масового виробництва автомобілів зі своїм Ford Model T, а також першопрохідцем у всьому — від паркоматів до масл-карів [швидких і відносно доступних авто] та суворих каліфорнійських екологічних правил, які колись встановили стандарт для решти світу. Тут також розташовується компанія Tesla, яка задала темп революції електромобілів і в процесі стала найдорожчим виробником автомобілів у світі. Тому якось дивно, що Америка відстає у впровадженні електромобілів.

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Аби перевести американців на акумуляторне живлення, знадобиться метод батога та пряника, що призвичаїв до електромобілів водіїв інших країн світу. Та зараз набирає обертів ще один спосіб зміни ставлення до акумуляторного живлення, і це електрифікація пікапа — практичного, позбавленого сентиментів транспортного засобу, що його багато американців вважають втіленням міцності. У 2023 році автопарк нових моделей поповнять F‑150 Lightning від Ford та R1T від Rivian (стартапу, що виготовляє виключно електромобілі), а також електричний Chevrolet Silverado та Cybertruck від Tesla, що вийде зі значним запізненням.