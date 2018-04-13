Эквадор заявил о гибели журналистов, похищенных колумбийскими повстанцами

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Эквадорские журналисты пропали на границе с Колумбией
Фото: El Comercio

Эквадорские журналисты пропали на границе с Колумбией

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что похищенные колумбийскими повстанцами два журналиста и водитель, скорее всего, были убиты.

"Мы не получили доказательств того, что они живы. К сожалению, у нас есть информация, подтверждающая, что журналистов убили", - сказал Морено в телевизионном заявлении, передает Reuters.

Два журналиста и водитель эквадорской газеты El Comercio были взяты в заложники три недели назад сторонниками Революционных вооруженных сил Колумбии. Они расследовали случаи насилия, связанные с наркоторговлей, вдоль северной границы Эквадора.

Напомним, что в 2017 году в Колумбии повстанцы из Армии национального освобождения похитили двух голландских журналистов.

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