Эквадор подтвердил предоставление статуса беженца Ассанжу

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил о том, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу был предоставлен статус беженца в Эквадоре.
При этом он не стал комментировать информацию о том, что Ассанжу предложат пост советника в посольстве Эквадора в РФ или Британии, передает El Universo.
"Его статус человека, просящего об убежище, продолжает действовать", - заявил Валенсия.
Он отметил, что решить вопрос о судьбе Ассанджа должны представители руководства Великобритании, Эквадора и адвокаты самого основателя Wikileaks.
Ранее сообщалось, что Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks, но останется в качестве издателя.
Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.
В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.
Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.
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