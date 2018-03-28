Эквадор отключил основателя WikiLeaks Ассанжа от интернета

Власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа доступа к интернету на территории посольств в Лондоне, где он живет уже больше пяти лет.

Как передает AP, официальные лица объяснили свое решение ответными мерами на недавнюю активность Ассанжа в социальных сетях.

В рамках соглашения, которое было заключено между Ассанжем и правительством Эквадора, он не может отправлять сообщения, которые могут навредить отношениям южноамериканской страны с другими государствами.

Напомним, что в начале 2018 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних пяти лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов и разоблачающих различных мировых лидеров материалов.