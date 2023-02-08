Вертикальная жизнь. Высокие здания титулованных архитекторов видоизменят скайлайн Кито — The Economist 8 февраля, 19:30 Эксклюзив NV Вид на столицу Эквадора Кито (Фото:REUTERS/Luisa Gonzalez)

Клер МакКью, помощница редактора The Economist и редактор по вопросам культуры и социальных сетей, рассказывает, как вторая по высокогорности столица мира растет вверх из-за нехватки пространства для новых домов.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Друга найвисокогірніша столиця світу розкинулася на довгому вузькому плато Андів під укритими снігом вершинами вулканів. Але джерело краси Кіто — це головний біль для міських планувальників: простір для нових будинків у столиці Еквадору обмежений. Тож місто росте вгору.

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У 2023 році до висотних споруд, що вже змінюють скайлайн Кіто, доєднаються два нових хмарочоси. На 100 метрів над центром Кіто виросте будівля, спроєктована модною архітектурною фірмою Bjarke Ingels Group (BIG). У тому самому районі буде також завершено будівництво 24-поверхової вежі Qanvas. Ці події слідуватимуть за відкриттям 2022 року IQON — першого в Кіто хмарочоса від BIG та найвищої будівлі міста.