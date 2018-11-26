Экстренное заседание Совбеза ООН в связи с агрессией РФ против Украины в Азовском море - прямая трансляция

Совет Безопасности ООН начал экстренное совещание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море, в результате которых шесть украинских моряков получили ранения, а три корабля ВМС ВС Украины были захвачены российским спецназом.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По информации уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, трое моряков сейчас находятся в больнице в Керчи, а еще трое - у российских следователей.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 26 ноября о чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. В указе говорится, что СНБО предлагает ввести военное положение с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток - до 14:00 25 января 2019 года. Позже президент Порошенко сообщил, что решил ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны, "чтобы военное положение ни одним днем ​​не накладывалось на начало избирательной кампании".

Порошенко внес в Раду законопроект об утверждении этого указа.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИДы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

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