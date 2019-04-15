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Экстремальная непогода: жертвами торнадо на юге США стали восемь человек

15 апреля, 07:27
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Экстремальная непогода: жертвами торнадо на юге США стали восемь человек - фото

DOC_SANGER/via REUTERS

На юге США не менее восьми человек погибли из-за урагана

На юге США в результате шквалистого ветра, внезапных паводков и торнадо погибли восемь человек.

Как сообщает DW, среди погибших – трое детей.

Городок Франклин в Техасе был почти полностью уничтожен разбушевавшимся торнадо. В одном из археологических парков торнадо накрыл группу туристов, одна женщина скончалась позже в больнице. В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного погибшего человек в машине, которую затопило внезапным паводком.

В штате Алабама погиб рабочий, участвовавший в разборе поваленных ветром деревьев.

В штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, торнадо уничтожили десятки жилых зданий. Точное количество жертв пока неизвестно.

Оставляя за собой полосу разрушений, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья.

Ранее сообщалось, что в Техасе в результате сильного шторма погибли двое детей.

Теги:   Техас Торнадо США

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