Экстремальная непогода: жертвами торнадо на юге США стали восемь человек 15 апреля, 07:27 376 Цей матеріал також доступний українською DOC_SANGER/via REUTERS На юге США не менее восьми человек погибли из-за урагана DOC_SANGER/via REUTERS

На юге США в результате шквалистого ветра, внезапных паводков и торнадо погибли восемь человек.

Как сообщает DW, среди погибших – трое детей.



Городок Франклин в Техасе был почти полностью уничтожен разбушевавшимся торнадо. В одном из археологических парков торнадо накрыл группу туристов, одна женщина скончалась позже в больнице. В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного погибшего человек в машине, которую затопило внезапным паводком.

В штате Алабама погиб рабочий, участвовавший в разборе поваленных ветром деревьев.

В штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, торнадо уничтожили десятки жилых зданий. Точное количество жертв пока неизвестно.

Оставляя за собой полосу разрушений, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья.

Ранее сообщалось, что в Техасе в результате сильного шторма погибли двое детей.