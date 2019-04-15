Экстремальная непогода: жертвами торнадо на юге США стали восемь человек
На юге США в результате шквалистого ветра, внезапных паводков и торнадо погибли восемь человек.
Как сообщает DW, среди погибших – трое детей.
Городок Франклин в Техасе был почти полностью уничтожен разбушевавшимся торнадо. В одном из археологических парков торнадо накрыл группу туристов, одна женщина скончалась позже в больнице. В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного погибшего человек в машине, которую затопило внезапным паводком.
В штате Алабама погиб рабочий, участвовавший в разборе поваленных ветром деревьев.
В штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, торнадо уничтожили десятки жилых зданий. Точное количество жертв пока неизвестно.
Оставляя за собой полосу разрушений, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья.
Ранее сообщалось, что в Техасе в результате сильного шторма погибли двое детей.