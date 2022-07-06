«Мания преследования нарастает». Экстрасенс назвал дату и причину смерти Путина — The Mirror 6 июля, 12:45 По прогнозам экстрасенса Путин не доживет до осени (Фото:imad alassiry / unsplash)

Таблоид опубликовал предсказание участника российской версии шоу Битва экстрасенсов.

Экстрасенс Александр Кантонистов предсказал, что диктатор столкнется с «попытками отравления и физическими нападениями», поскольку его «мания» и «психические расстройства» выходят из-под контроля. Эксперт считает, что Путин не доживет до осени:

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«С начала июня начинается самый критический период в жизни Путина — это будут попытки отравить и физически наказать диктатора. У Путина, вероятно, усилится мания преследования, психические расстройства повлияют на его решения по отношению к руководству РФ.

Репрессии могут усилиться — его же люди будут казаться в его глазах предателями. Это приведет к необдуманным поступкам, которые в будущем сильно навредят ему".

Экстрасенс сказал, что тиран может умереть в своем кабинете в Кремле, поскольку вместе с «пиком жизни» приходит и самая большая опасность:

«Пик жизни Путина наблюдается до августа-сентября 2022 года. В этот период вероятность его смерти очень высока. Скорее всего, она наступит внутри его кабинета».

Ранее многие украинские экстрасенсы и астрологи также предсказывали смерть Путина в 2022 году, а также отмечали то, что июль станет переломным месяцем.

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