В Украину экстрадировали мужчину, которого подозревают в организации преступной группы поджигателей в Румынии

Правоохранители еще в январе 2024 года заявили о задержании десяти участников преступной группы поджигателей (Фото: пресс-служба Офиса Генерального прокурора)

В Украину экстрадировали возможного организатора преступной группы, участников которой подозревают в умышленном повреждении имущества на территории Румынии .

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

Правоохранители еще в январе 2024 года заявили о задержании десяти участников преступной группы поджигателей, а в апреле 2025 года в Румынии задержали и самого возможного организатора.

«25 июня 2025 года его передали украинским правоохранителям на пункте пропуска „Орловка“ в Одесской области. Сейчас ему избрана мера пресечения — содержание под стражей», — отмечают правоохранители.

По данным следствия, мужчина выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения. В Румынии он сформировал преступную группу, в состав которой вошло десять участников, утверждают в прокуратуре.

«За денежное вознаграждение от 500 до 3000 долларов США они поджигали имущество граждан в разных регионах страны. Заказчиков организатор находил через Телеграмм-каналы. К каждому преступлению участники преступной группы тщательно готовились — проводили разведку, изготавливали „коктейли Молотова“. Чтобы отчитаться перед заказчиком о проделанной работе осуществляли видеосъемку», — рассказали в пресс-службе.

Всего подопечные успели уничтожить четыре частных дома и пять квартир, добавили в прокуратре.

Задержанных мужчин подозревают в умышленном повреждении имущества по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины.