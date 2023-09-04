СМИ: Польша экстрадировала нескольких граждан Украины, но пока это не беглецы от мобилизации 4 сентября, 11:49 Указательный знак на польско-украинской границе (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Польша уже выдворила в Украину ряд граждан, которые переправляли нелегальных мигрантов в Европу. Об этом сообщила Rzeczpospolita в понедельник, 4 сентября, ссылаясь на данные польской Пограничной службы.

Согласно данным штаба службы, с 24 февраля 2022-го по 31 августа 2023-го в Польшу въехало почти 2,87 миллиона украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, а выехало — почти 2,8 миллиона. Там заявили, что за этот период в страну заехали 80 тысяч мужчин призывного возраста «и исчезли».

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Как пишет издание, для того, чтобы вернуть в Украину мужчин, которые нелегально покинули страну во время военного положения, должен быть международный ордер на арест каждого из них. В польской полиции объяснили: если такого человека останавливают на дороге, то специальная система покажет, что его разыскивает украинская прокуратура. Решение об экстрадиции принимает польский суд.

Поэтому о выдаче украинцев призывного возраста, незаконно покинувших страну, пока речь не идет.



«Польша, согласно договору с Украиной, уже выдает граждан этой страны, которые участвуют в переправке нелегальных иммигрантов в Европу», — пишет Rzeczpospolita.

1 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключил, что военнообязанных украинцев, которые выехали за границу по поддельным документам, могут экстрадировать для привлечения к ответственности.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, что наладить полномасштабную экстрадицию всех украинцев, сбежавших за границу, пока невозможно, поэтому приоритетной задачей будут топ-коррупционеры.