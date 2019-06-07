Экстрадиция олигарха. Когда Фирташа могут выдать США Вчера, 14:56 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Фирташ НВ

Дмитрия Фирташа могут экстрадировать в США. Планируется, что передача украинского олигарха под американскую юрисдикцию состоится в начале июля.



Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на адвоката Фирташа — Дэна Уэбба. Последний направил письмо федеральному судье в Чикаго, в котором говорится, что экстрадиция может произойти, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня. Также Уэбб просит снять с олигарха обвинения.

Министерство юстиции США подозревает Фирташа в сговоре с целью выплаты взяток в Индии. Также американские прокуроры считают, что у олигарха якобы были деловые связи с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа и консультантом Виктора Януковича Полом Манафортом. Подробнее — в сюжете Радио НВ.

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ был задержан по запросу американских властей в марте 2014 года в Вене. Тогда он был объявлен в международный розыск, так как находился под следствием ФБР.

Фирташа подозревают в даче 18,5 млн долларов взятки индийским чиновникам за разрешение на разработку месторождений титана

Его подозревают в даче 18,5 млн долларов взятки индийским чиновникам за разрешение на разработку месторождений титана в индийском штате Андхра-Прадеш. Готовую продукцию Фирташ планировал продавать компании Boeing. Годовой доход от этого мог составить около 500 млн долларов.

13 марта Земельный суд Вены принял решение об экстрадиционном аресте и через восемь дней Фирташ вышел под залог в 125 млн евро.

Сам бизнесмен назвал это преследование политически мотивированным и подал апелляцию. 30 апреля 2015 года суд Вены отклонил ходатайство об экстрадиции. Прокуратура обжаловала это решение, и 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

В тот же день Фирташа задержали. На этот раз по запросу Испании, которая объявила бизнесмена в международный розыск еще в конце 2016 года. Там бизнесмена подозревали в отмывании денег. Но австрийский суд отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию.

Политические мотивы

Представители американских властей долго не могли добиться от Австрии выдачи Фирташа, поскольку дело имеет политические мотивы. Несмотря на это, экстрадиция олигарха, вероятно, произойдет. Об этом в комментарии Радио НВ отметил эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

Нет оснований и доказательств для того, чтобы удовлетворить заявление США

Его арест лоббировали определенные бизнес-группы, после того, как Фирташ выиграл тендер в Индии, добавил Вакаров. По его словам, даже после смены власти в Украине официальный Киев все равно выдал бы Фирташа Вашингтону.

«Наблюдается политическое преследование, поэтому в Австрии не спешат. Потому что нет оснований и доказательств для того, чтобы формально удовлетворить заявление Соединенных Штатов Америки. Такой мой ответ. То есть это а) политическая игра, б) правовых оснований нет, либо они очень слабые, в) это все связано с выборами в США. Связано ли это с тем, что у нас власть в Украине изменилась? Я бы поставил это на последнее место в иерархии», — отметил Вакаров.

Последствия экстрадиции

В случае экстрадиции в США Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы с конфискацией имущества за создание преступной группировки и отмывании средств, рассказал в комментарии Радио НВ адвокат Юрий Белоус.

У олигарха сформирована мощная команда американских адвокатов

Однако у олигарха сформирована мощная команда американских адвокатов, которая сможет отстоять его позицию и в Штатах, добавил эксперт.

«Мне кажется, что там есть, с чем работать, даже в случае экстрадиции его в Соединенные Штаты есть возможность его защищать. Есть способы этой защиты, это все происходило не в США, не прямо связано с США. Да, там законодательство позволяет, борьба только продолжится. Если не для освобождения от ответственности, то для смягчения. Почему это все так долго продолжалось? Работает грамотно команда адвокатов», — отметил Белоус.

Влияние на украинскую политику

Фирташ потерял свое влияние на украинскую политику за последние пять лет. Даже возможное его заключение в США не приведет к каким-то политическим последствиям в Украине, считает политолог Владимир Фесенко.

Экстрадиция Фирташа спровоцирует обострение борьбы за контроль над телеканалом Интер

По его словам, если ему вынесут обвинительный акт, возможны дальнейшие рейдерские захваты его активов в Украине, а именно холдинга Group DF и телеканала Интер в Украине.

«Это все-таки совместный объект собственности у Фирташа и Левочкина. Потом, как я понимаю, все-таки сохраняются права собственности у Хорошковского. Если экстрадиция Фирташа произойдет, возможно, это спровоцирует обострение борьбы за контроль над телеканалом Интер. Вот это может быть самое серьезное, заметное последствие экстрадиции. В чем я еще не до конца уверен. Попытки экстрадиции уже были, но все-таки Фирташу удавалось их в последний момент нейтрализовать. Политически я никаких последствий не ожидаю, потому что уже влияние Фирташа резко сократилось», — отметил Фесенко.

Напомним, накануне американский сенатор Роджер Викер утверждал, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал сотни миллионов долларов, ожидая решения вопроса о его экстрадиции в США.