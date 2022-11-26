Первые итоги саммита Grain from Ukraine. Новые пункты пропуска с Польшей и миллионы евро — как мир поможет Киеву расширить экспорт зерна 26 ноября, 18:29 Участники учредительного саммита Grain from Ukraine, 26 ноября 2022 года, Киев (Фото:ОП)

Саммит частично прошел в онлайн-формате, однако лидеры некоторых стран присутствовали лично в Киеве — в частности, президент Венгрии и глава правительства Польши.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев планирует отправить из украинских портов по меньшей мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Это такие страны как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кения, Йемен и другие. Для этого правительство Украины выделяет 900 млн. грн.

Польша намерена расширить пограничную с Украиной инфраструктуру для экспорта украинского зерна и уже выделяет для этого «немалое количество средств», заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В частности, Польша готовит обустройство новых пунктов пересечения на границе с Украиной, сообщает Интерфакс-Украина.

«Это необходимо, чтобы обеспечить транзитный экспорт (зерна из Украины) через Польшу в наши порты на Балтийском море — в поддержку дальнейшего восстановления Украины и также для поддержки преодоления сегодняшних вызовов», — заявил Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, по его словам, Польша выделит 20 млн евро в поддержку программы Grain from Ukraine, в рамках которой продовольствие будет поставляться из Украины в бедные страны Азии и Африки. «Мы хотим поддерживать эту инициативу, поэтому мы выделяем 20 млн евро в поддержку инициативы президента Зеленского», — заявил Моравецкий.

Венгрия выделит $3,5 млн для поставок продовольствия из Украины, а также обеспечит логистическую поддержку, пообещала президент Венгрии Каталин Новак. «Мы поддерживаем Украину на двустороннем уровне. Мы выделили более 172 млн евро, и сегодня Венгрия обязалась обеспечить $3,5 млн для того, чтобы обеспечить транспортировку 10 тыс. тонн пшеницы и продовольственных товаров», — сообщила Новак на саммите.

Она также призвала использовать украинско-венгерскую границу в качестве дополнительного канала транспортировки продовольствия. «Мы поддерживаем не только финансово, мы поддерживаем и логистически. Наш специальный терминал на границе между Венгрией и Украиной должен увеличить и ускорить транспортировку необходимых товаров», — отметила президент.

Румыния, Болгария и Хорватия помогут Украине нарастить экспорт зерна и другой агропродукции благодаря усилиям по наращиванию имеющихся и созданию новых транзитных коридоров.

«С начала войны 8,4 млн тонн зерновых и масличных из Украины были транзитом (через Румынию) поставлены потребителям в мире. В ближайшие месяцы ожидаем рост транзитного экспорта из Украины», — сказал премьер Румынии Николай Чуке в видеообращении на международном саммите по продовольственной безопасности в Киеве в субботу. Чуке также подчеркнул, что Румыния предоставляет и не отступит от поддержки Украины и Молдовы в энергосфере. «Мы не позволим России погрузить регион во тьму», — заявил он.

Президент Болгарии Румен Радев на саммите сообщил, что Болгарии за последние месяцы удалось транспортировать около 200 тыс. тонн зерна из Украины через Дунай, и страна намерена продолжать этот транспортный проект. «К сожалению, потеря электроэнергии в украинских портах из-за российских обстрелов осложнила этот процесс для болгарских судов», — отметил он.

Радев также сообщил, что Болгария предоставляет топливо Украине, чтобы страна могла поддерживать сельскохозяйственный и транспортный сектор.



Премьер Хорватии Андреа Пленкович также поддержал работу над новыми коридорами поставок украинской продукции в рамках проекта ЕС «Пути солидарности». «Хорватия активно присоединяется и будет привлекать другие порты на Адриатике, и есть возможности коридоров по реке Дунай», — отметил глава хорватского правительства.

Лидеры трех стран приветствовали продление еще на 120 дней Черноморской зерновой инициативы, а президент Болгарии призвал искать стабильные долгосрочные решения.

Германия предоставит дополнительные 10 миллионов евро для дальнейших поставок зерна из Украины в координацию со Всемирной продовольственной программой.

«Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Каждый корабль, плывущий в рамках этой инициативы, не просто перевозит зерно. Он несет надежду для голодающих в мире. И это несет важный месседж о том, что мы едины, что мы преодолеем эту войну и что наша общая человечность победит», — подытожил Шольц.

Нидерланды выделят 4 млн евро для Всемирной продовольственной программы. «Мы рады поддержать те страны, которые нуждаются в продуктах. Мы продолжим поддерживать мужественный народ Украины», — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Япония предоставит экстренную грантовую помощь в размере $14 млн для обеспечения передачи пшеницы в Сомали через Всемирную продовольственную программу ООН, а также выделит около $14 млн для борьбы с глобальным продовольственным кризисом в рамках инициативы Grain from Ukraine. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида.

ООН продолжит поддерживать «зерновую инициативу» и работу совместного координационного центра в рамках этой инициативы, сказал, выступая по видеосвязи, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ за их роль в зерновой инициативе, «чтобы восстановить доступ украинских портов к международному рынку», что «способствует безопасному экспорту зерна, продуктов питания». «Зерновая инициатива имеет очень большое значение, чтобы преодолеть нестабильность и голод», — подчеркнул он.

Инициатива Зерно из Украины посвящена вопросу глобальной продовольственной безопасности и имеет целью начать доставку украинского зерна через Черноморский коридор в развивающиеся страны, начиная с сегодняшнего дня, с 90-й годовщины Голодомора. Правительство Украины выделило 900 млн гривен для закупки кукурузы для бедных стран Азии и Африки, сказал в субботу, выступая на саммите по продовольственной безопасности в Киеве, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Речь идет о поставках в Судан, Йемен, Кению и Нигерию.

