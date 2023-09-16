Румыния постарается удвоить объем перевозок украинского зерна через свою территорию — премьер-министр Румынии 16 сентября, 00:35 Флаги Румынии и Евросоюза (Фото:István Mihály / Pixabay)

Румыния поддерживает экспорт украинского зерна и намерена увеличить объемы транзита через свою территорию. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью австрийскому журналу Der Standard.

«Мы должны поддержать Украину в экспорте ее зерна. В течение следующего месяца мы попытаемся увеличить количество зерна, транспортируемого через Румынию, с двух до четырех миллионов тонн», — говорит Чолаку.

Видео дня

По его словам, Румыния инвестировала значительные средства в порты на Дунае и в Констанце, и атаки российских беспилотников на порты вблизи Румынии угрожают этим инвестициям. Страна введет систему предупреждения о беспилотниках в приграничных районах — к этому будет привлечено НАТО.

Министр также считает, что ЕС должен полностью запретить продажу российского газа на своей территории даже несмотря на возможные экономические последствия.

«Да, полностью запретить! Потому что есть очень большая разница между тем, что мы теряем, а именно немного комфорта, и тем, что происходит в Украине. Вы также должны иметь в виду, что на самом деле произойдет, если Российская Федерация победит. Не создадим ли мы возможность для размножения таких людей, как Путин, в других государствах Европы? Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определенного периода времени», — сказал Чолаку.

Он добавил, что это касается всех российских товаров, а не только газа.

В пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил. Запрет действовал со 2 мая.