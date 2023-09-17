Фермеры Румынии просят правительство запретить экспорт украинского зерна 17 сентября, 01:27 Флаг Румынии (Фото:OnofreiD / Pixabay)

Румынские фермеры в субботу, 16 сентября, обратились к правительству с просьбой в одностороннем порядке запретить импорт украинского зерна и других продуктов питания после того, как Европейская комиссия приняла решение о снятии ограничений. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если такая страна, как Польша, которая решительно и всесторонне поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, приняла такое одностороннее решение по истечении срока 15 сентября, мы не понимаем, почему Румыния не хочет делать то же самое», — цитирует Reuters заявление ассоциации фермеров Румынии.

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Авторы заявления также подчеркивают, что этот запрос никоим образом не влияет на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Румынию в других направлениях, как это происходит сейчас.

Агентство отмечает, что за первые восемь месяцев этого года Украина отгрузила 9,2 млн тонн зерновых через румынский черноморский порт Констанца, а за весь 2022 год — 8,6 млн тонн.

Констанца является основным экспортным маршрутом Украины после того, как в середине июля Россия отказалась от соглашения, которое сняло фактическую российскую блокаду украинских черноморских портов, добавляет Reuters.

В пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Запрет действовал со 2 мая. Его причиной стал резкий рост импорта украинского зерна после российского вторжения, что исказило местные рынки и вызвало протесты со стороны фермеров.

Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет на импорт украинских зерновых вопреки решению Еврокомиссии.

14 сентября Румыния заявила, что поддерживает экспорт украинского зерна и намерена увеличить объемы транзита через свою территорию.