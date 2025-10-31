Российский экспорт топлива резко сократился из-за аварий на нефтеперерабатывающих заводах и новых санкций США. Об этом 30 октября пишет Bloomberg .

Морские поставки нефтепродуктов снизились до среднего уровня 1,89 млн баррелей в сутки за первые 26 дней октября — это минимальный показатель как минимум с начала 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa Ltd.

Хотя экспорт дизеля несколько вырос, общие объемы поставок уменьшились из-за падения экспорта нефти и мазута, особенно из Балтийских портов после атак на экспортный хаб в Усть-Луге. Ситуацию также осложнили неблагоприятные погодные условия, которые повлияли на работу портов, отметило издание.

Это падение стало очередным ударом по попыткам Москвы сохранить стабильные энергетические доходы, ведь украинские атаки дронами на энергетическую инфраструктуру РФ и новые санкции препятствуют финансированию и транспортировке нефти, добавили в Bloomberg.

Последние ограничения, направленные против компаний Роснефть и Лукойл, создали дополнительную неопределенность, заставляя трейдеров искать обходные пути для платежей и корректировать графики поставок перед приближением дедлайна санкций США 21 ноября.

Пока экспорт дизеля остается относительно стабильным, ведь большинство отправлений направлены в Турцию и африканские страны, которые можно доставить до вступления в силу санкций. Зато поставки нефти и мазута являются более уязвимыми, ведь длинные маршруты в Азию повышают риск задержек для санкционных грузов, подчеркнуло издание.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.

24 октября стало известно, что акции Роснефти и Лукойла на Московской бирже резко упали после введения санкций США против них. Как отмечали эксперты, за два дня — 23 октября и 24 октября — совокупная капитализация обеих компаний уменьшилась на 424 млрд рублей, что эквивалентно $5,2 миллиарда.