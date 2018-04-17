Эксперты по химическому оружию вошли в сирийскую Думу - СМИ

Инспекторы международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник, 17 апреля, вошли в сирийский город Дума в Восточной Гуте.

Об этом сообщили сирийские государственные СМИ, передает Reuters.

Эксперты по химическому оружию прибыли в Сирию в минувшие выходные, чтобы проверить факт химической атаки в Думе, недалеко от столицы Дамаска.

Наблюдатели из ОЗХО вошли в город с опозданием, так как Сирия и Россия в понедельник заблокировали им въезд "из-за последствий ракетных ударов США, Франции и Британии".

США и Великобритания предполагают, что сирийские или российские военные пытаются скрыть факт применения химического оружия или подтасовывать улики.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.